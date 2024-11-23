Paris yönetiminden yeşil ışık: Ukrayna Rusya'yı Fransız füzelerle vuracak

Fransa, 'meşru müdafaa' kapsamında Ukrayna'nın Rusya'ya karşı Fransız füzelerini kullanabilmesine yeşil ışık yaktı.
Önce ABD hemen ardından da İngiltere, Rusya'ya karşı uzun menzilli füze kullanımı için Ukrayna'ya izin verildiğini duyurmuştu. Savaşı körükleyecek bu duruma Fransa da dahil oldu. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Fransız füzelerinin Rusya'ya karşı kullanılabileceğini ve Fransız askerlerinin Ukrayna'ya gönderilebileceğini ifade etti. Füze kullanımı için Ukrayna'ya yeşil ışık yakan Barrot, Kiev yönetimine destek konusunda Fransa'nın herhangi bir kırmızı çizgisinin olmadığını da kaydetti.
Fransa, Ukrayna'nın, uzun menzilli Fransız füzelerini "meşru müdafaa çerçevesinde" Rusya'ya karşı kullanabileceğini ve Fransız askerlerinin Ukrayna'ya gönderilmesi konusunda "hiçbir seçeneği dışlamadıklarını" söyledi.
İngiltere'nin başkenti Londra'ya 22 Kasım'da ziyaret gerçekleştiren
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot
, İngiliz yayın kuruluşu
'ye röportaj verdi.
"Herhangi bir kırmızı çizgimiz yok"
BBC'nin tamamını yarın yayınlayacağı röportaja göre, Barrot, Ukrayna'ya destek konusunda Fransa'nın herhangi bir
sinin olmadığını kaydetti.
Batılı ülkelerin savunma bütçelerini artırması gerektiğini ifade eden Barrot, "
Daha fazlasını yapmak istiyorsak, daha çok harcamalıyız ve yeni tehditlerle yüzleşmek zorundayız.
" dedi.
Barrot, Ukrayna'nın, Fransız yapımı uzun menzilli füzeleri "
meşru müdafaa çerçevesinde
" Rusya'ya karşı kullanabileceğini belirtti.
Bu füzelerin daha önce kullanılıp kullanılmadığını doğrulamaktan kaçınan Fransız Bakan, "
Prensiplerimiz açık. Mesajlarımız Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından net bir şekilde alındı.
" diye konuştu.
"Fransız askerleri Ukrayna'ya gidebilir"
Barrot, Fransız askerlerinin Ukrayna'da savaşa katılma olasılığına ilişkin ise "
Herhangi bir seçeneği dışlamıyoruz.
" ifadesini kullandı.
Fransız Bakan, "
Ukrayna'yı ihtiyaç duyduğu miktar ve sürece destekleyeceğiz. Neden? Çünkü burada bizim güvenliğimiz söz konusu.
" diyerek, Rus ordusunun, her ilerleme kaydettiğinde, Avrupa'ya yönelik tehdidin de yaklaştığını dile getirdi.
Barrot, Ukrayna'nın
üyeliğine davet kapısını açık tuttuklarını ve bu konuda Avrupalı müttefikleri, Fransa'nın tutumuna yakınlaştırmak için çaba sarf ettiklerini kaydetti.
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