Putin'den 'İstanbul' vurgusu: Ukrayna ile ön koşulsuz görüşmeye hazırız

Enflasyon konusunun ise endişe verici olduğuna işaret eden Putin, "

Ekonominin aşırı ısınması gibi bazı sorunlar var ve hükümet ve merkez bankası bu enflasyonu düşürme görevini yürütüyor. Fiyatlarda artış kötü bir şey, ancak makroekonomik göstergeleri korurken bununla da başa çıkacağımızı umuyorum.