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Rusya Donetsk'te ilerliyor: İki yerleşim birimi daha kontrol altına alındı

Rusya Donetsk'te ilerliyor: İki yerleşim birimi daha kontrol altına alındı

14:4619/12/2024, Perşembe
AA
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Rusya, dün Donetsk bölgesindeki Trudovoye ve Starıye Ternı yerleşim birimlerini ele geçirmişti.
Rusya, dün Donetsk bölgesindeki Trudovoye ve Starıye Ternı yerleşim birimlerini ele geçirmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı, ordunun, Donetsk bölgesindeki Zelenovka ve Novıy Komar yerleşim birimlerinin kontrolünü ele aldığını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı.


Rus ordusunun cephede ilerlediği belirtilen açıklamada,
"Doğu Askeri Grubu birlikleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Zelenovka ve Novıy Komar yerleşim birimlerini kurtardı"
ifadesine yer verildi.

Açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 650 uçak, 283 helikopter, 38 bini aşkın insansız hava aracı (İHA), 590 hava savunma füze sistemi, 19 bin 844 tank ve zırhlı araç, 1502 çok namlulu roketatar, 19 bin 822 obüs ve havan topu ile 29 bin 326 özel askeri aracın imha edildiği kaydedildi.


Rusya Savunma Bakanlığı, dün de Donetsk bölgesindeki Trudovoye ve Starıye Ternı yerleşim birimlerinin ele geçirildiğini duyurmuştu.



#Rusya
#savaş
#Ukrayna

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