Rus ordusunun cephede ilerlemeyi sürdürdüğü belirtilen açıklamada, "Güney Askeri Grubu birliklerinin kararlı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Annovka yerleşim birimi kurtarıldı." ifadesi kullanıldı. Açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 650 uçak, 283 helikopter, 37 bin 867 insansız hava aracı (İHA), 590 hava savunma füze sistemi, 19 bin 827 tank ve zırhlı araç, 1501 çok namlulu roketatar, 19 bin 738 obüs ve havan topu ile 29 bin 286 özel askeri aracın imha edildiği kaydedildi.