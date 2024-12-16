Ukrayna istihbaratından flaş iddia: Kuzey Kore askerleri Rusya adına savaşan Çeçen birliklere ‘dost ateşi' açtı

DIU'dan yapılan açıklamada, Kursk bölgesine gönderilen Kuzey Kore askerlerinin Rusya adına savaşan Çeçen Akhmat birliklerine "dost ateşi" açması sonucu 8 Çeçen askerinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yaşanan kazanın Rusya ve Kuzey Kore birlikleri arasındaki dil engelinin bir sonucu olduğu kaydedilen açıklamada, bu engelin cephede zorluklara neden olmaya devam ettiği vurgulandı.