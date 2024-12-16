Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Avrupa
Ukrayna istihbaratından flaş iddia: Kuzey Kore askerleri Rusya adına savaşan Çeçen birliklere ‘dost ateşi' açtı

Ukrayna istihbaratından flaş iddia: Kuzey Kore askerleri Rusya adına savaşan Çeçen birliklere ‘dost ateşi' açtı

12:2416/12/2024, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Kuzey Kore'den Rusya'ya 'Dost ateşi'.
Kuzey Kore'den Rusya'ya 'Dost ateşi'.

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Dairesi Başkanlığı (DIU), Kursk bölgesindeki Kuzey Kore askerlerinin Rusya adına savaşan Çeçen Akhmat birliklerine "dost ateşi" açması sonucu 8 Çeçen askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kuzey Kore'nin Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya'ya asker göndermesinin yankıları sürerken, Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Dairesi Başkanlığı'ndan (DIU) flaş bir iddia geldi.


DIU'dan yapılan açıklamada, Kursk bölgesine gönderilen Kuzey Kore askerlerinin Rusya adına savaşan Çeçen Akhmat birliklerine "dost ateşi" açması sonucu 8 Çeçen askerinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yaşanan kazanın Rusya ve Kuzey Kore birlikleri arasındaki dil engelinin bir sonucu olduğu kaydedilen açıklamada, bu engelin cephede zorluklara neden olmaya devam ettiği vurgulandı.


Çeçenistan ve Kuzey Kore birlikleri Rusya'nın yanında savaşıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e verdiği destekle ön plana çıkan Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov'a bağlı birliklerin Rus ordusunun yanında Ukrayna'ya karşı savaştığı biliniyor. Kuzey Kore'nin de Rusya'ya destek için yaklaşık 12 bin askerini cepheye gönderdiği belirtiliyor.


#Kuzey Kore
#Ukrayna
#Rusya

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları ne zaman, saat kaçta?