ABD'de havacılık sisteminde kaos: American Airlines tüm uçuşlarını durdurdu

American Airlines, teknik bir aksaklık nedeniyle ABD'deki tüm seferlerini durdurduğunu duyurdu. ABD'nin Federal Havacılık İdaresi'nden (FAA) yapılan açıklamada teknik aksaklığın sebebi belirtilmedi.

FAA tarafından yayınlanan duyuruda, tüm American Airlines uçuşlarının ülke çapında durdurulduğu ve durdurma talebinin American Airlines firmasından geldiği bildirildi. Duyuruda, daha fazla bilgi almak isteyen kişilerin, American Airlines firması ile irtibata geçmesi tavsiye edildi.