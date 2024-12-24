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ABD'de havacılık sisteminde kaos: American Airlines tüm uçuşlarını durdurdu

ABD'de havacılık sisteminde kaos: American Airlines tüm uçuşlarını durdurdu

16:2024/12/2024, Salı
G: 24/12/2024, Salı
Yeni Şafak
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American Airlines'ın sisteminin çöktüğü iddia edildi.
American Airlines'ın sisteminin çöktüğü iddia edildi.

ABD Federal Havacılık Dairesi, American Airlines firmasının 'teknik aksaklık' nedeniyle ABD'deki tüm seferlerini durdurduğunu açıkladı. Uçuşların sorunun ortadan kaldırılmasıyla yeniden başlatıldığı bildirildi.

American Airlines, teknik bir aksaklık nedeniyle ABD'deki tüm seferlerini durdurduğunu duyurdu. ABD'nin Federal Havacılık İdaresi'nden (FAA) yapılan açıklamada teknik aksaklığın sebebi belirtilmedi.


FAA tarafından yayınlanan duyuruda, tüm American Airlines uçuşlarının ülke çapında durdurulduğu ve durdurma talebinin American Airlines firmasından geldiği bildirildi. Duyuruda, daha fazla bilgi almak isteyen kişilerin, American Airlines firması ile irtibata geçmesi tavsiye edildi.


Şirket ise sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda,
"Tüm American Airlines uçuşlarında teknik bir sorun yaşıyoruz"
açıklamasını yaptı ancak sebebini açıklamadı.

Bu duyurulardan yaklaşık bir saat sonra FAA, uçuşların yeniden başladığını açıkladı.






#ABD
#American Airlines
#uçuş

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