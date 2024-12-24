Grönland'dan Trump'a cevap: Satılık değiliz

Grönland Başbakanı Egede, Trump'ın sözlerine yanıt verdi.
ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Grönland'ın kontrolünün ABD'ye geçmesinin 'kesin bir zorunluluk' olduğunu savundu. Grönland Özerk Yönetimi Başbakanı Mute Egede, Trump'ın sözlerine "Grönland bizimdir. Biz satılık değiliz ve hiçbir zaman da satılık olmayacağız" diyerek cevap verdi.
ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın, Grönland'ın ülkesinin egemenliğinde olması gerektiği yönündeki sözlerine yanıt veren,
Danimarka Krallığı'na bağlı Grönland Özerk Yönetimi Başbakanı Mute Egede,
"Grönland bizimdir. Biz satılık değiliz ve hiçbir zaman da satılık olmayacağız" ifadelerini kullandı. Egede açıklamasının devamında "Özgürlüğümüz için verdiğimiz uzun mücadeleyi kaybetmemeliyiz" dedi.
Daha önce de satın alma girişiminde bulunmuştu
Daha önce de satın alma girişiminde bulunmuştu
20 Ocak'ta yapılacak yemin töreni ile görevine başlayacak olan seçilmiş başkan Trump, Pazar günü yaptığı açıklamada, ABD'nin "ulusal güvenliği ve dünya genelindeki özgürlük adına" Grönland'a sahip olmasının
'mutlak bir zorunluluk'
olduğunu savunmuştu.
Bir önceki başkanlık döneminde de Grönland'ın ABD egemenliğinde olması gerektiğini öne süren Trump, Atlas Okyanusu'nun kuzeyindeki söz konusu adayı
satın alma girişiminde bulunmuş
ancak bu talebi gerek Danimarka hükümeti gerekse Grönland makamları tarafından net bir dille reddedilmişti.
Grönland'ın stratejik önemi
Grönland'ın stratejik önemi
Avrupa ile Kuzey Amerika kıtaları arasındaki konumu itibarıyla ABD açısından
stratejik önemi yüksek olan
Grönland'da, balistik füzelere karşı uyarı sistemlerinin konuşlandırıldığı
bir Amerikan hava üssü
bulunuyor. Yaklaşık 56 bin kişinin yaşadığı ada, kapsamlı yetkilere sahip özerk bir yönetim tarafından yönetiliyor. Bugüne dek Danimarka'dan tamamen bağımsız olma yönünde bir girişimi olmayan Grönland, söz konusu İskandinav ülkesine bağımlı bir ekonomiye sahip.
'Her metrekaresi bize ait'
'Her metrekaresi bize ait'
Donald Trump, hafta sonunda yaptığı açıklamada Grönland'ın yanı sıra
Panama'nın da egemenliğini sorgulayan ifadelerde
bulunmuş ve Panama yönetiminin Panama Kanalı'ndan geçen ABD gemilerinden yüksek vergiler aldığını öne sürerek, Kanal'ı zorla
ABD'nin hâkimiyetine sokma tehdidinde
bulunmuştu.
Panama Devlet Başkanı José Raúl Mulino
ise bunun üzerine, "Panama Kanalı ve çevresindeki toprakların her bir metrekaresi Panama'ya aittir ve öyle olmaya da devam edecektir" demişti.
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