Akdeniz'deki Rus kargo gemisinde patlama: ABD'nin yaptırım listesindeydi

ABD'nin yaptırım listesinde bulunan Rus kargo gemisi Ursa Major, Akdeniz'de kazan dairesinde meydana gelen patlamanın ardından battı.
Rusya'ya ait bir kargo gemisi Akdeniz'de battı. Ursa Major isimli geminin kazan dairesinde patlama meydana geldiği açıklanırken geminin tahliye operasyonu için Suriye'deki Rus üssüne gitmek üzere yola çıktığı öne sürüldü. Ursa Major'un battığı bölgede bir diğer Rus gemisi olan Sparta'nın da arıza yaptığı kaydedilirken, her iki geminin de ABD'nin yaptırım listesinde olduğu ortaya çıktı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, batan gemiyle ilgili açıklama yaptı.
140 metrelik Rus kargo gemisi
Ursa Major
, Cebelitarık Boğazı'nı geçip İspanya-Cezayir arasına geldiği esnada
kazan dairesinde patlama meydana geldi.
Patlamanın etkisiyle su alan gemi batmaya başladı.
Gemide bulunan 16 mürettebatın 14'ü İspanya'ya ait devriye botlarıyla kurtarılarak Cartagena kentine götürüldü,
kayıp 2 kişi ise hala bulunamadı.
Gemi Suriye'ye mi gidiyordu?
Gemi Suriye'ye mi gidiyordu?
Ukrayna İstihbaratı ve İspanyol kaynaklar
, geminin Esed rejiminin devrilmesinin ardından
Suriye'den çekilen Rus güçlerini tahliye etmek üzere Suriye'ye gittiğini öne sürdü.
Beşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'deki Rus güçleri, ülkeden çekilmek için hazırlıklara başlamıştı. Maxar ve Planet Labs tarafından çekilen uydu görüntülerinde de
Ruslara ait Hmeymim hava üssündeki kara araçlarının sayısında artış olduğu görüldü.
Görüntülerde, rejimin devrilmesinin arından
bölgeye çok sayıda büyük nakliye uçağının geldiği
ve hava savunma sistemlerinin
tahliye için parçalara ayrıldığı da görülüyor.
Ursa Major'un 'devlet görevinde' olduğunu belirten Rus kaynaklar, geminin modern nükleer buzkıran gemileri inşa etmek için kullanılan ve her biri 380 ton ağırlığındaki devasa vinçlerle Vladivostok'a gitmek üzere yola çıktığını yazdı.
Ancak bu vinçler, tahliye operasyonlarında da sıklıkla kullanılıyor.
İkinci Rus gemisi de aynı bölgede arızalandı
İkinci Rus gemisi de aynı bölgede arızalandı
Ukrayna İstihbaratının iddiasına göre
tahliye operasyonu için
Ursa Major ile birlikte Suriye'ye giden Sparta isimli gemi de İspanya-Cezayir arasında arızalandı.
Geminin ana motorunda yakıt arızası verdiği ve Portekiz açıklarında sürüklendiği öne sürüldü.
Gemiler ABD'nin yaptırım listesindeydi
Gemiler ABD'nin yaptırım listesindeydi
Ursa Major ve Sparta gemilerinin,
Rusya Savunma Bakanlığı'na ait nakliye şirketi olan Oboronlogistics'e bağlı olduğu,
daha önceki askeri sevkiyat ve tahliye operasyonlarında da aktif görev aldığı ve
2022'de ABD Hazine Bakanlığı tarafından Ukrayna ile ilgili yaptırımlar kapsamına dahil edildiği öğrenildi.
Tartus ve Hmeymim kritik öneme sahip
Tartus ve Hmeymim kritik öneme sahip
Bloomberg'e konuşan kaynaklara göre de
Moskova, Akdeniz'deki tek Rus limanı olan Tartus Limanı ve Hmeimim hava üssünü terk etmemek için Suriye yönetimiyle görüşmeleri sürdürüyor.
Tartus Limanı, Rusya'nın Akdeniz'deki tek onarım ve ikmal merkezi olarak Moskova için kritik önem taşıyor.
Liman, Rus gemilerinin bakım ve onarım için İstanbul Boğazı üzerinden Karadeniz limanlarına dönme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor.
Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Mihail Bogdanov, hafta başında
yeni Suriye yönetimiyle 'yapıcı' görüşmelerde bulunduklarını açıklamıştı.
Rusya'dan açıklama: "Gemi Vladivostok'a gidiyordu"
Rusya'dan açıklama: "Gemi Vladivostok'a gidiyordu"
Rusya Dışişleri Bakanlığı, olayla ilgili yaptığı açıklamada, Ursa Major isimli kargo gemisinin İspanya ile Cezayir arasında battığını belirtti. Yapılan açıklamada, geminin 11 Aralık'ta
Rusya'nın batısında yer alan St. Petersburg şehrinden ülkenin doğusundaki Vladivostok'a gitmek üzere yola çıktığı ifade edildi.
Geminin batma sebebi, makine dairesinde meydana gelen patlama olarak açıklanırken, 16 mürettebattan 14'ünün İspanyol ekip tarafından kurtarıldığı ve Cartagena kentine götürüldüğü doğrulandı. Kaybolan 2 mürettebatı arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
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