Akdeniz'deki Rus kargo gemisinde patlama: ABD'nin yaptırım listesindeydi

Ursa Major'un 'devlet görevinde' olduğunu belirten Rus kaynaklar, geminin modern nükleer buzkıran gemileri inşa etmek için kullanılan ve her biri 380 ton ağırlığındaki devasa vinçlerle Vladivostok'a gitmek üzere yola çıktığını yazdı.

Ancak bu vinçler, tahliye operasyonlarında da sıklıkla kullanılıyor.