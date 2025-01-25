Trump'tan Frederiksen'e tehdit telefonu: Topraklarınızı bize vermezseniz...

Financial Times

'a konuşan Danimarkalı bir yetkili

"Görüşme çok sertti. Danimarka'yı gümrük vergileri ile hedef almakla tehdit etti"

dedi. Diğer bir Avrupalı yetkili ise

"Niyeti gayet açık. Grönland'ı istiyorlar. Danimarkalılar kriz hâlinde"