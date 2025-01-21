Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
Trump Rusya Devlet Başkanı Putin ile yakın zamanda görüşeceklerini söyledi

Trump Rusya Devlet Başkanı Putin ile yakın zamanda görüşeceklerini söyledi

08:0021/01/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Trump, Putin ile görüşmenin ne zaman gerçekleşeceğini bilmediğini söyledi.
Trump, Putin ile görüşmenin ne zaman gerçekleşeceğini bilmediğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile "yakın zamanda" görüşeceklerini açıkladı.

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te birçok başkanlık kararnamesine imza attığı imza töreninde, basın mensuplarına gündeme ilişkin kısa açıklamalarda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Putin ile yakın zamanda görüşeceklerini kaydeden Trump, görüşmenin ne zaman gerçekleşeceğini ise bilmediğini ifade etti.

Trump, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirme arzusunu dile getirerek bu konuda bir anlaşma yapılmasının gerekliliğini vurguladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin anlaşma konusunda istekli olduğunu belirten Trump, "(Putin) Bence anlaşma yapmayarak Rusya'yı mahvediyor. Bence Rusya'nın başı büyük belaya girecek. Ekonomilerine ve enflasyona bir bakın. Umarım bir anlaşma yapmak ister." diye konuştu.

Trump, Grönland'ın uluslararası güvenlik için "gerekli" olduğunu söyledi

Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland'a ilişkin de konuşan Trump, "Grönland harika bir yer. Uluslararası güvenlik için ona ihtiyacımız var." dedi.

Trump, 23 Aralık 2024'te Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland'ın ülkesinin kontrolünde bulunması gerektiğine ilişkin söylemini yineleyerek Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip olmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savunmuştu.

Trump'ın bu sözleri, Grönland yetkilileri başta olmak üzere, birçok kesimin tepkisini çekmişti.


#Grönland
#Oval Ofis
#Vladimir Putin
#Rusya
#Donald Trump
#ABD

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Günlük para çekme limiti ne kadar oldu? Bankalardan ATM kararı