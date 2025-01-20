Donald Trump yemin ederek görevine başladı

ABD'de ikinci Donald Trump dönemi resmen başladı.

Kasım ayında yapılan seçimde sandıktan zaferle ayrılan Trump, Kongre Binası'nda düzenlenen törende yemin ederek ABD'nin 47'nci başkanı olarak yeni görevine başladı.

Trump'ın yemininin ardından 21 pare top atışı yapıldı.

Başkan olarak ilk konuşma

Trump, yemin ederek Başkan olarak göreve başlamasının ardından açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Trump, “Amerika’yı yeniden büyük yapmak için Tanrı hayatımı kurtardı” dedi.

Trump, ABD-Meksika sınırına ilişkin Ulusal Acil Durum ilan ederek yasadışı göçleri engelleyeceğini ve bu kişileri sınır dışı edeceğini söyledi.

Trump'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bu andan itibaren ABD'nin düşüş zamanı bitti. Bizim özgürlerimiz ve yüce geleceğimiz tamamen bizim elimizde olacak. Geçtiğimiz 8 yılda farklı zorluklara kaldım. Kendi Cumhuriyetimizin tekrar özerkliğe kavuşması çok zor bir savaş olacak. Pensilvanya'daki suikast girişiminden sonra benim hayatımın bir hiç uğruna kurtulmadığını düşünüyorum. ABD'yi yeniden büyük yapmak için Tanrı hayatımı kurtardı.

Tarihi kararnameler imzalayacağım. Güney sınırımızla ilgili öncelikle acil durum ilan edeceğim. İllegal tüm girişler durdurulacak. Yakalayıp bırakma uygulamasını sona erdireceğim. Kaçak gelen suç işleyen milyonlar geldikleri yere dönecekler. Bugün imzalayacağım kararnameyle kartelleri de terör örgütü olarak tanıyacağım. Meksika sınırına asker gönderilecek.

Erkek-kadın iki cinsiyet olacak."

Tören öncesi Biden'i ziyaret etti

Trump, yemin töreni öncesinde ise Beyaz Saray'a gitmiş, eşi Melania Trump ile birlikte selefi Joe Biden ve eşiyle bir araya gelmişti.

Koltuğa özçekimli veda

Öte yandan görüşme öncesi Biden çiftinin Başkanlık sarayı önünde özçekim yaptığı bir fotoğraf da kamuoyuna servis edilmişti.

Trump, yemin töreni gününe ayinle başladı

Yemin ederek bugün başkanlık görevine başlayacak olan ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, güne Beyaz Saray'ın karşısındaki St. John's Kilisesi'ndeki geleneksel ayinle başladı.

ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, 2'inci başkanlık dönemine başlayacağı güne geleneksel kilise ayiniyle başladı.

Eşi Melanie Trump ve aile üyeleriyle birlikte St. John's Kilisesi'ne gelen Trump, çok sayıda ünlü ismin de katıldığı ayinde katılımcılarla birlikte dua etti.











