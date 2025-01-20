Trump yeniden Beyaz Saray'da: İlk gün kritik kararlara imza atacak

5 Kasım 2024 tarihinde yapılan Başkanlık Seçimlerinde, Demokrat Parti'den rakibi Kamala Harris'e ezici bir üstünlük sağlayan ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, bugün yapılacak yemin töreniyle, dört yıl aradan sonra yeniden Beyaz Saray'a dönecek. Trump önceki gün, ABD Başkanlarının kullandığı Air Force One uçağına eşi Melanie Trump ile binerek, yemin töreninin yapılacağı başkent Washington D.C.'ye geldi. Trump, yemin töreninden önce Sterling'deki golf kulübüne geçti ve burada kendisi için düzenlenen bir etkinliğe katıldı. Bugün yemin edecek Trump'ın başkanlığının ilk saatlerinde seçim dönemindeki vaatlerinden düzensiz göç, LGBTİ ile mücadele, gümrük vergileri ve af kanunu gibi konularda imza atması bekleniyor.

KONGRE'DE YAPILACAK

Dört yıl aradan sonra Trump'ın ikinci başkanlık dönemini başlatacak yemin töreni soğuk hava gerekçesiyle Kongre binasının içinde yapılacak. Trump törenin ABD Kongre binası içinde yapılacağını "20 Ocak'ta saatlerce dışarıda olacak on binlerce kolluk kuvveti, ilk müdahale ekibi, polis köpekleri ve hatta atlar ve yüz binlerce destekçi için tehlikeli koşullar var. Her halükarda, yemin törenine katılmayı düşünenler iyi giyinsin” ifadeleriyle duyurdu.

ACİL DURUM BİLDİRGESİ

Trump resmen görevine başlamasını takip eden ilk saatlerde, seçim vaatlerinin en başında gelen düzensiz göçle mücadeleyi hedefleyen bir "Ulusal Acil Durum Bildirgesi"ni imzalayacak. ABD medyasında konuşan yetkililer bu bildirgeyle, yeni başkanın sınırı güvence altına alma ve milyonlarca belgesiz göçmeni sınır dışı etme vaadini yerine getirmek için ek yetki ve kaynakların kilidini açmayı amaçladığını kaydetti.

KONGRE SALDIRGANLARINA AF

Yeni ABD Başkanı'nın görevinin ilk anlarında 6 Ocak 2021'de Kongre Binası'na yapılan saldırıdan sorumlu tutulan 1600 kişiden birçoğunu affeden bir kararname imzalaması da ekleniyor. Trump'ın benzer şekilde halen hapiste olan kişilerin hapis cezalarını hafifletip hafifletmeyeceğini ya da saldırıyla ilgili devam eden kovuşturmaların derhal durdurulması emrini verip vermeyeceğini belirtmedi.

GÜMRÜK VERGİLERİ TEHDİDİ

Trump seçim kampanyası sırasında defalarca ABD'ye giren tüm yabancı mallar için yüzde 10-20 evrensel gümrük vergisi ve Çin'den ithal edilen mallar için çok daha yüksek gümrük vergileri getirme sözü verdi. Yine Meksika ve Kanada'ya da göreve başladığı ilk gün itibarıyla bu ülkelerden ithalata yüzde 25 gümrük vergisi uygulamakla tehdit etti. Trump'ın, doğal gaz ihracatına güçlü bir retorik destek sunan ve Biden yönetiminin yeni izinler konusunda bir yıl süren duraklamasını sona erdiren bir kararname imzalaması bekleniyor. Trump iki gün önce Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile telefonla görüşmüştü.

LGBT İLE MÜCADELE

Trump'ın Beyaz Saray'daki ilk gününde, LGBTİ yapılanması ile mücadeleyi önceleyen kararlara imza atması bekleniyor. Bu amaçla selefi Demokrat Başkan Joe Biden döneminde LGBTİ lobisine destek amacıyla çıkartılan fonları ve kararnameleri iptal edecek bir kararnameyi hızla yayınlaması bekleniyor. Trump'ın yine cinsiyet konusunda tanımlamayı "kadın ve erkek" olarak belirleyecek bir kararnameyi imzalaması da bekleniyor.

UKRAYNA MASADA

Trump'ın en önemli dış politika vaatlerinin başında ise savaşları bitirme söz bulunuyor. ABD'nin yeni başkanının bu çerçevede işgalci İsrail yönetimine baskı kurarak Gazze'de dün itibarıyla bir ateşkesi yürürlüğe soktuğu biliniyor. Trump'ın aynı baskıyı Ukrayna savaşının taraflarına uygulaması bekleniyor. Trump CNN'e yaptığı bir açıklamada “Putin ile görüşeceğim, Zelenski ile görüşeceğim. Ve 24 saat içinde bu savaş sona erecek. Bitmiş olacak. Kesinlikle bitmiş olacak” ifadelerini kullanmıştı.

Güvenlik tedbirleri had safhada

Başkent Washington D.C.’de hazırlıklar tamamlanırken, Temmuz 2024'te suikast girişimine maruz kalan Trump'ın yemin töreninde, güvenlik kuvvetlerinin ilave güvenlik önlemleri aldığı belirtildi. Yaklaşık 25 bin güvenlik personeli ile 8 bin Ulusal Muhafızın yanı sıra Gizli Servis ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da seferber edildi. Kentin farklı bölgelerinde 100'den fazla kontrol noktası oluşturulup çok sayıda K-9 köpeği uygulamalarda kullanılacak. Washington semalarında da son teknolojiyle donatılmış bir polis helikopteri sürekli tur atacak.

Memecoin fırtınası!

ABD'de başkanlık görevine başlayacak Trump'ın kripto hamlesi ses getirdi. Seçilmiş başkan, TRUMP isimli bir memecoin'i piyasaya sürdüklerini duyurdu. TRUMP'ın fiyatı sadece bir günde yüzde onbinden fazla arttı. 0,18 dolar ile piyasaya sürülen TRUMP'ın fiyatı, yüzde 10 binden fazla değerlenerek 39 dolara kadar çıktı. Piyasa değeri 7,5 milyar dolara yükseldi. TRUMP, kripto veri platformu Coinmarketcap'te 24'üncü sıraya kadar yükseldi.







