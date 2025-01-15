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Donald Trump istediğini alıyor

Donald Trump istediğini alıyor

04:0015/01/2025, Çarşamba
G: 15/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Donald Trump.
Donald Trump.

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, koltuğa oturmadan diplomatik kazanımlar elde etmeye başladı.

Trump, Kanada ve Meksika'yı ilave gümrük vergileriyle tehdit etmiş, Danimarka'ya bağlı özerk Grönland adasının ise ABD'ye bağlanması gerektiğini söylemişti. Grönland Başbakanı Mute Bourup Egede, Trump döneminde, ABD ile işbirliğini artırmaya hazır olduklarına işaret etti. Egede, ABD ile özellikle savunma ve madencilik konularında işbirliği kurabilecekleri mesajı verdi. Meksika da pazartesi günü



#ABD
#Donald Trump
#politika

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