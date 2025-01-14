Los Angeles yardımı beğenilmeyen Biden topa tutuldu: İsrail çocukları öldürsün diye milyar dolarlar harcadın

Los Angeles'ın değişik bölgelerinde 7 Ocak yerel saatle sabah başlayan ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle hızlıca yayılan yangınlarda, şu ana kadar 37 bin dönümden fazla alan kül oldu.

Yangınlarda 24 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 150 bin kişi için tahliye emri verildi.

Afette 12 binden fazla yapı hasar gördü veya kullanılamaz hale geldi.

Devam eden yangınların neden olduğu toplam hasar ve ekonomik kaybın 250 milyar dolar ile 275 milyar dolar arasında olacağı tahmin ediliyor.

Yangın mağdurlarına 770 dolar

ABD Başkanı Joe Biden, yangından etkilenenlere tek seferliğe mahsus 770 dolar yardım yapılacağını açıkladı.

Terör devleti İsrail ile Rusya ile savaş halindeki Ukrayna'ya milyarlarca dolar akıtan Biden hükümeti, eleştirilerin hedefi oldu.

Amerikalılar, Biden'i "Yurt dışındaki çocukları öldürmek için yüzlerce milyar dolar harcadın" diyerek topa tuttu.

Gelen tepkilerden bazıları şöyle:

"Biden, Kaliforniya yangın mağdurlarına tek seferlik 770 dolarlık bir ödeme yapacağını duyurdu. TEK SEFERLİK 770. Bu arada, yurt dışındaki çocukları öldürmek için yüzlerce milyar dolar harcadı."

"Biden Ukrayna'nın emeklilik fonu için 3.5 milyar dolar verdi. Los Angeles yangın kurbanlarına ise 770 dolar."