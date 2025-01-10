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Rusya: ABD'nin Grönland'ı kontrol etmesi petrol şirketlerine yarayacak

Rusya: ABD'nin Grönland'ı kontrol etmesi petrol şirketlerine yarayacak

17:4810/01/2025, Cuma
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ABD'de görevi devralmaya hazırlanan Trump, Grönland'ın ABD kontrolünde olması gerektiğine ilişkin söylemlerde bulunmuştu.
ABD'de görevi devralmaya hazırlanan Trump, Grönland'ın ABD kontrolünde olması gerektiğine ilişkin söylemlerde bulunmuştu.

Rusya Uzak Doğu ve Arktik Kalkınma Bakanı Aleksey Çekunkov, ABD'nin Grönland'ı kontrol altına alması halinde petrol şirketlerinin değerini 1 trilyon dolar artırabileceğini bildirdi.

Çekunkov, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin 47'nci başkanı seçilen Donald Trump'ın Danimarka'ya bağlı özerk bölge olan Grönland'ın "ABD kontrolünde olması gerektiği" yönündeki açıklamalarını değerlendirdi.


ABD'nin kaynaklardan para kazanma konusunda "usta" olduğuna işaret eden Çekunkov, "ABD'nin en büyük 10 petrol şirketinin toplam piyasa değeri 1,3 trilyon dolar seviyesinde. Eğer Trump aksiyon alıp Grönland'ın bir şekilde kontrolünü elde ederse bu değerin 1 trilyon dolar daha artabileceği öngörülüyor" değerlendirmesinde bulundu.


ABD'nin Grönland'da askeri üssüe sahip olduğunu ve Alaska'nın da Rusya'ya yakın bir konumda bulunduğu bilgisini paylaşan Çekunkov, "Gelişmelerin Rusya için önemini abartmamak gerekiyor. Bölgedeki kaynaklarımızın ekonomik değerini artırma çabalarına odaklanmalıyız. Topraklarımız altında çok fazla Grönland var ve oralardan trilyonlarca dolar çıkarmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.


Ne olmuştu?

ABD'de görevi devralmaya hazırlanan Trump, geçen ay Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland'ın ABD kontrolünde olması gerektiğine ilişkin söylemini yineleyerek, adanın mülkiyeti ve kontrolüne sahip olmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savunmuştu.


Trump'ın bu sözleri, Grönland yetkilileri başta olmak üzere birçok kesimden tepki çekmişti.


Dünyanın en büyük adası Grönland, iklim krizinin etkisiyle buzların erimesi ve yeni ticaret yollarının açılması nedeniyle giderek daha önemli hale gelen Arktik bölgesinde merkezi bir konuma sahip.


#ABD
#Grönland
#Rusya

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