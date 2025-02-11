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Zelenski'den Rusya'ya toprak takası teklifi hazırlığı

Zelenski'den Rusya'ya toprak takası teklifi hazırlığı

23:5411/02/2025, Salı
G: 11/02/2025, Salı
Yeni Şafak
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Zelenski, Trump'ın 'değerli madenler' çıkışının ardından Rusya'ya 'toprak takası' teklifi hazırlığına girdi.
Zelenski, Trump'ın 'değerli madenler' çıkışının ardından Rusya'ya 'toprak takası' teklifi hazırlığına girdi.

Üç senedir devam eden Rusya-Ukrayna savaşında sürpriz bir gelişme yaşandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, savaşı sona erdirmek adına Rusya'ya 'toprak takası' teklifinde bulunacağı bildirildi. Zelenski'nin Kursk bölgesinde elde ettikleri toprakları Rusya'ya teklif edeceği aktarıldı.

Üç yıldır devam eden ve küresel krizlere de yol açan
Rusya-Ukrayna savaşı
nın ne zaman biteceği belirsizliğini koruyor.
Avrupa Birliği'nin (AB)
Kiev yönetimine verdiği destek sürerken
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski
'den dikkat çeken bir çıkış geldi.
Gazeteci Yunus Paksoy
, Zelenski'nin savaşı sona erdirmek adına Rusya'ya '
toprak takası
' teklifinde bulunacağını bildirdi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Paksoy, Ukrayna liderinin bu kapsamda Kursk bölgesinde elde ettikleri toprakları Rusya'ya teklif etmeyi planladığını kaydetti.

Zelenski, madenleri ABD'ye peşkeş çekmeye hazırlanıyor

Paksoy yaptığı diğer bir paylaşımda da ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'dan 'yardımlarına karşılık' istediği değerli madenler konusuna değindi.

Bu konuda Zelenski'nin açıklamalarını aktaran Paksoy, Ukrayna liderinin, "Avrupa’daki en büyük uranyum ve titanyum rezervlerine sahibiz." dediğini; söz konusu rezervlerin Rusya, Kuzey Kore, Çin veya İran’ın eline geçmesinin ABD'nin çıkarlarına olmadığını söylediğini belirtti.

Zelenski'nin, bahsi geçen rezervlerin hem Ukrayna için istihdam oluşturacağını hem de Amerikan şirketleri için kâr sağlayacağını belirttiği de kaydedildi.



#Ukrayna
#Rusya
#Savaş
#Donald Trump

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