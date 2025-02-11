Zelenski'den Rusya'ya toprak takası teklifi hazırlığı

Üç senedir devam eden Rusya-Ukrayna savaşında sürpriz bir gelişme yaşandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, savaşı sona erdirmek adına Rusya'ya 'toprak takası' teklifinde bulunacağı bildirildi. Zelenski'nin Kursk bölgesinde elde ettikleri toprakları Rusya'ya teklif edeceği aktarıldı.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Paksoy, Ukrayna liderinin bu kapsamda Kursk bölgesinde elde ettikleri toprakları Rusya'ya teklif etmeyi planladığını kaydetti.
Zelenski, madenleri ABD'ye peşkeş çekmeye hazırlanıyor
Paksoy yaptığı diğer bir paylaşımda da ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'dan 'yardımlarına karşılık' istediği değerli madenler konusuna değindi.
Bu konuda Zelenski'nin açıklamalarını aktaran Paksoy, Ukrayna liderinin, "Avrupa’daki en büyük uranyum ve titanyum rezervlerine sahibiz." dediğini; söz konusu rezervlerin Rusya, Kuzey Kore, Çin veya İran’ın eline geçmesinin ABD'nin çıkarlarına olmadığını söylediğini belirtti.
Zelenski'nin, bahsi geçen rezervlerin hem Ukrayna için istihdam oluşturacağını hem de Amerikan şirketleri için kâr sağlayacağını belirttiği de kaydedildi.