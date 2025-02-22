ABD'yi sarsan saldırı: Çok sayıda doktor ve hemşire yaralandı

"UPMC Memorial'da silahlı bir kişinin olduğu ve ateş açıldığına dair teyit edilmiş raporlar aldık. Silahlı saldırgan yakalandı ve hiçbir hasta yaralanmadı. Hastane şu anda güvende. Bu değişken bir durumdur. Kolluk kuvvetleri tesislerdedir ve durumu yönetmektedir"