Washington DC'den Trump'a yanıt: Biz 51'inci eyalet olacağız

ABD Başkanı Donald Trump'ın özerkliğini kaldırmayı istediği Washington DC'nin Belediye Başkanı Muriel Bowser, "Başka bir yerin 51. eyalet olmasının çok konuşulduğunu biliyorum ama 51. eyalet biz olacağız" dedi. Belediye Başkanı Bowser, "Bir başkanın ya da birkaç Kongre üyesinin bizim sınırlı özerkliğimizi ele geçirip geçiremeyeceği tartışması, diğer ABD vatandaşlarıyla aynı haklara sahip olmayışımızdan kaynaklanıyor" değerlendirmesinde bulundu.
Washington DC'deki Ulusal Basın Kulübünde konuşan Belediye Başkanı Muriel Bowser, Trump'ın, federal hükümetin Washington DC yönetimini devralması gerektiği yönündeki ifadelerine yanıt verdi.
Bowser, Trump'ın Washington DC'ye bakış açısının "güncel olmayabileceğini" savunarak ABD Başkanı'nın zihninde Kovid-19 salgını dönemindeki başkente dair bir "tablonun" kaldığını iddia etti.
Trump'ın şehirde evsizliğin yaygın olduğuna yönelik iddialarını yalanlayan Bowser, "Sokakta kalan insan sayısı fazla değil." açıklamasında bulundu.
Trump'a göre federal hükümet Washington DC yönetimini devralmalı
Trump, 19 Şubat'ta Florida'dan Washington DC'ye dönerken uçakta gazetecilere, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.
Washington DC, belediye başkanı ve belediye meclisi tarafından yönetilse de 1973 tarihli "Home Rule Act" yasası uyarınca ABD Kongresinin denetimine tabi olduğu için özerkliği sınırlı.
Belirli bir bölgeye kendi yerel yönetimini oluşturma ve yönetme yetkisi veren söz konusu yasa kapsamında, Washington DC'ye sınırlı bir özerklik tanınmış olsa da Kongre, başkent tarafından çıkarılan yasaları gözden geçirme, veto etme ve gerektiğinde müdahale etme hakkına sahip.