Washington Post'tan ABD'yi karıştıracak karar: Elon Musk karşıtı ilanı yayınlamaktan vazgeçtiler

Sivil toplum kuruluşları Common Cause ve Southern Poverty Law Center Action Fund (SPLC) tarafından 115 bin dolara verilen iki ilandan biri normal şartlarda salı günü gazetenin basılı edisyonunun arka sayfasında yer alacaktı.





Benzer temada bir reklam da gazetenin iç sayfalarına koyulacaktı. Kırmızı arka planlı ilanda Beyaz Saray’ın üzerinde kocaman bir Elon Musk fotoğrafı görülüyor. İlanda “Bu ülkeyi kim yönetiyor: Donald Trump mu Elon Musk mı?” ifadeleri yer alıyor.









Musk’a karşı yayınlanacak ilan neden iptal edildi?

İlanı vermek isteyen hak savunucusu grup Common Cause, ilanlarının gazetede yer almayacağını The Washington Post’un kendilerine bildirdiğini açıkladı. Gazete, ilana önce onay vermiş, ancak üç gün sonra yayınlamaktan vazgeçmişti.





Common Cause Başkanı Virginia Kase Solomon, gazetenin ilanı iç sayfalarda yayımlama teklifinde bulunduğunu, ancak bu teklifin kendileri tarafından reddedildiğini belirtti. Solomon, gazetenin iptal kararıyla ilgili bir gerekçe sunmadığını ve bu kararın kimin tarafından verildiğinin bilinmediğini ifade etti.





Washington Post’tan açıklama: “İç kararlar hakkında bilgi veremeyiz”

The Washington Post sözcüsü, gazeteye gelen ilanlarla ilgili belirli kararlar hakkında kamuya açıklama yapamayacaklarını belirtti. Ancak bu karar, gazetenin değişen yayın politikalarına dair eleştirilerin arttığı bir dönemde alındı.





Özellikle 5 Kasım 2024 başkanlık seçimleri yaklaşırken, The Washington Post’un geleneklerinden saparak herhangi bir adaya açıkça destek vermekten kaçınması dikkat çekiyor. Bu gelişmeler, Jeff Bezos’un Trump’a yakınlaştığı iddialarını da güçlendiriyor.





“Trump’a diz çöken milyarderler” karikatürü de engellenmişti

Bu gelişmenin yanı sıra, Pulitzer ödüllü karikatürist Ann Telnaes’in Trump’a yönelik eleştirel karikatürünün de sansürlendiği ortaya çıktı. Telnaes, aralarında Jeff Bezos, Mark Zuckerberg ve Sam Altman’ın da bulunduğu bir grup milyarderin Trump’a “para dolu kese” sunduğu karikatürünün Washington Post tarafından yayımlanmadığını açıkladı.





Telnaes, gazeteden istifa ettiğini duyururken, Washington Post’ta çalıştığı 2008 yılından bu yana böyle bir sansürle karşılaşmadığını belirtti. Karikatürün içeriğinin değiştirilmesinin talep edildiğini ancak ilk kez doğrudan bir yayından kaldırma kararıyla karşı karşıya kaldığını vurguladı.





Bezos’un Trump’a yakınlığı eleştiriliyor

Washington Post’un bu kararları, Bezos’un Trump ile ilişkilerine dair tartışmaları yeniden alevlendirdi. Daha önce Trump’a sert eleştiriler yönelten Bezos, 2025 başkanlık seçimleri sürecinde farklı bir tutum sergilemeye başladı.





Gazetenin 400’den fazla çalışanı, Jeff Bezos’a açık bir mektup yazarak Washington Post’un editoryal bağımsızlığının zedelendiğini ve okuyucuların güveninin sarsıldığını ifade etmişti.



