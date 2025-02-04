Elon Musk: USAID bir suç örgütü

ABD'de Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasıyla birlikte Washington'daki yerleşik yapıyla mücadelede yeni bir hamle geldi. ABD Başkanı Donald Trump’ın en büyük destekçisi Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) Direktörü Elon Musk, ABD hegemonyasının en önemli unsurlarından biri olan ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı’nı (USAID) suç örgütü ilan etti. USAID, ABD’nin dünya genelinde faaliyet gösteren, federal yardımları yöneten en büyük resmi yardım kuruluşlarından biri olarak dikkat çeken bir kuruluş olarak faaliyet gösteriyor. ABD dış politikasının resmi bir bileşeni olan kuruluş, başta Afrika, Asya, Latin Amerika, Ortadoğu ve Doğu Avrupa'da olmak üzere 100'den fazla ülkeye fon sağlıyor. ABD Başkanı Trump, göreve geldikten saatler sonra ABD Dışişleri Bakanlığı'na neredeyse tüm dış yardımları 90 gün süreyle durdurma emri verdi. Tepki nedeniyle başta bu kararı iptal eden Trump yönetiminin, bağımsız kuruluşu Dışişleri Bakanlığı’na bağlayan bir kararname yayınlayacağı iddia edildi. Sonrasında Trump’ın en büyük destekçisi ve ABD'li iş insanı Elon Musk'ın başında olduğu Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) çalışanları, kuruma baskın düzenledi. Buna karşı çıkan ajans yöneticileri önceki gün idari izne çıkarıldı.

KARŞI ÇIKANLAR UZAKLAŞTIRILIYOR

ABD basınında yer alan haberlere göre, DOGE yetkilileri, USAID sistemlerine erişim sağlamak istedi. Üst düzey USAID yetkilisi John Voorhees ve yardımcısı, DOGE'nin, "güvenlik ve personel" bilgilerine erişim talebini engelledi. Sonrasında USAID yetkilileri idari izne çıkarıldı. New York Times'a göre DOGE'un sisteme erişimi Cuma günü sağlandı ve aynı gün, uzun yıllardır Hazine'de görev yapan David Lebryk adlı çalışan önce idari izne çıkarıldı ve ardından emekliye ayrıldı. Gazeteye göre Lebryk, DOGE'un sisteme erişimine direnenlerden biriydi. Halihazırda USAID'in internet sitesi ve sosyal medya hesaplarına erişim sağlanamıyor.

TRUMP'TAN TAM DESTEK

Musk ise X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "USAID bir suç örgütüdür. Artık ölme zamanı geldi." ifadesini kullandı. Daha sonra X’te yaptığı bir yayında Trump’la görüştüğünü ve desteğini aldığını ifade eden Musk, USAID'i kapatmak için çalışma yürüttüklerini söyledi. USAID'in 'tamir edilemez durumda' olduğunu savunan Musk, ABD Başkanı Donald Trump ile de Ajansın durumu konusunda görüşme yaptığını belirterek, kısa zamanda aksiyon alacaklarını dile getirdi. Daha önce de USAID hakkında paylaşımda bulunan Musk, ajansı "kötü" ve "Amerika'dan nefret eden radikal solcu Marxistlerin yuvası" olmakla suçlamıştı.

1961 yılında kurulduğundan bu yana dış politikada ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan danışmanlık alan derin ajans, bunun dışında özerk bir kurum olarak faaliyet gösteriyordu.

72 MİLYAR DOLARLIK DEV YAPI

Geçtiğimiz sene 72 milyar dolarlık yardımın dağıtılmasını organize eden USAID’in yıllık bütçesi ortalama 40 milyar dolardır. Kurum bu bütçesiyle neredeyse Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı'na denk bir mali gücü kontrol etmekte. Kurumun temel çalışma alanları sağlık hizmetlerinin desteklenmesi, doğal afetlerin sonuçlarının ortadan kaldırılması, yoksullukla mücadele ve diğer birçok programdır. İsrail, Mısır, Irak, Ukrayna, Romanya, Yunanistan, Bangladeş, Filipinler, Vietnam ve bunun dışında çok sayıda uluslararası aktörün ekonomilerinde ABD’den alınan fonların ciddi bir yeri var. Suriye'deki PKK/YPG terör örgütü de yine USAID yardımları ile ayakta kalıyor. ABD’nin hegemonik rakipleri Rusya ve Çin ise USAID’in ABD için ciddi bir istihbarat kaynağı olduğunu iddia ediyor.







