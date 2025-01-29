ABD'de Elon Musk depremi: Tüm federal çalışanlara 'Ertelenmiş istifa mektubu' gönderilip mühlet verildi

ABD'de Başkan Donald Trump hükümetinin, 6 Şubat'a kadar işlerinden ayrılacak tüm federal çalışanlara 7 aylık maaş tutarında tazminat teklif eden e-posta gönderdiği bildirildi.
ABD'de federal hükümetin insan kaynakları kurumu olan Personel Yönetim Ofisi (OPM), konuya ilişkin tüm çalışanlara e-posta yoluyla bir not gönderdi.
Notta, 6 Şubat'a kadar görevlerinden kendi istekleriyle ayrılacak tüm federal çalışanlara 7 aylık maaşları tutarında tazminat ödeneceği ifade edildi.
Kovid-19'dan bu yana uzaktan çalışan federal çalışanların büyük çoğunluğunun haftanın 5 günü fiziksel olarak ofislerine dönmeleri gerektiği belirtilen notta, "Yasa dışı davranışlarda bulunan ya da diğer suiistimallere karışan çalışanlara, fesih de dahil soruşturma için öncelik verilecektir" ifadesi kullanıldı.
'Ertelenmiş istifa mektubu'
Öte yandan e-postada, 7 aylık maaş tutarındaki tazminattan faydalanmak isteyenler için "ertelenmiş istifa mektubu" da yer alıyor.
Trump, göreve gelmesinin ardından federal hükümet çalışanlarının, ofislerine tam zamanlı şekilde dönmelerini gerektiren kararnameyi imzalamıştı.