Elon Musk ABD’nin yeni Soros’u mu

ABD başkanlık yarışında “MAGA (Amerika’yı Yeniden Harika Yap)” fikrinin lideri ABD Başkanı Donald Trump’ı destekleyen ABD’li milyarder Elon Musk, Avrupa siyasetine de el attı. Musk, Avrupa için “MEGA- (Avrupa’yı Yeniden Harika Yap)” sloganı çerçevesinde, aşırı sağcı parti liderleri ile yakın ilişkiler kuruyor ve destekliyor. Almanya’da Neo-Nazi AfD partisine desteğini açıklayan Musk, İtalya’da İtalya'nın Kardeşleri Partisi’nden seçilen Başbakan Giorgia Meloni'yle de son dönemde yakınlaştı. ABD’li milyarder, sağ popülist bir siyasi parti olan İngiliz Reform UK'in lideri Nigel Farage ile Trump'ın Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde bir araya geldi. Kıta genelinde aşırı sağın popüleritesini arttırmak için kollarını sıvayan Musk’ın Avrupa’daki nüfuzunu artırarak hem kişisel hedeflerinin önündeki engelleri aşmayı hem de Trump liderliğindeki ABD’nin “kaos yönetimi” stratejisine göre Avrupa siyasetine şekil vermeyi amaçlıyor. Trump’ın başkanlık koltuğuna resmen oturduğu gün düzenlenen kutlama partisinde yaptığı konuşmada Nazi selamıyla tartışmalara sebep olan Musk’ın Avrupa siyasetine her geçen gün doğrudan daha fazla dahil olması dikkati çekiyor.

X İLE ALAN AÇIYOR

44 milyar dolara satın aldığı sosyal medya platformu X’i (eski ismiyle Twitter) amaçları doğrultusunda aktif bir şekilde kullanan Musk, “fikir hürriyeti” kılıfında uygulama üzerinden aşırı sağa da alan açıyor. Aşırı sağ liderlerin gönderilerini yayınlayan, onlarla canlı yayınlar gerçekleştiren ve popülaritesini artıran Musk, bu kişilerin rakiplerini de karalamak için çalışmalar yürütüyor. İngiltere Başbakanı Starmer, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Fransa lideri Emmanuel Macron ve daha birçok ismi hedef alan Musk, Reform UK gönderilerini paylaşıyor, Weidel ile Space (sesli sohbet odası) üzerinden canlı yayın yapıyor ve sağ popülist içerikler paylaşıyor. Musk'ın uyguladığı algoritmalar ile aşırı sağ siyasetin medya yüzlerinin de X'te daha fazla görüntülenme elde ettiği de iddialar arasında.

ALMANYA’DA AFD’YE TAM DESTEK

ABD’de sağ görüşe yatırım yaparak kazananlar arasına ismini yazdıran Musk, benzer politikayı Avrupa’da da uyguluyor. Dünyanın en zengin insanı, son bir yıl içinde, AfD partisinin en güçlü savunucusu haline geldi. Musk, “Sadece AfD Almanya’yı kurtarabilir” açıklamasını yaptı ve partinin eş başkanı Alice Weidel ile X platformunda canlı yayın gerçekleştirdi. 26 Ocak’taki AfD mitingine canlı yayınla bağlanan Musk, Alman olmaktan gurur duymanın iyi olduğunu belirtti. Weide'de, “Biz de ABD gibi yurdumuzu tekrar büyük yapıyoruz. Almanya’yı Yeniden Büyük Yap (Made Germany great again)” ifadelerini kullandı ve MAGA’ya gönderme yaptı.

MELONİ İLE YAKIN İLİŞKİ

İtalya’da aşırı sağcı Başbakan Giorgia Meloni ile yakın ilişkiler kuran Musk, SpaceX şirketinin İtalya hükümetiyle potansiyel bir internet hizmeti anlaşmasını da destekliyor. Musk'a ait SpaceX'in İtalyan hükümetinin güvenli iletişimini devralmasını öngören anlaşmanın, İtalya Başbakanı'nın 4 Ocak'ta ABD'ye giderek Donald Trump'la görüşmesinin ardından yeniden rayına oturduğu ve nihai onaya yaklaştığı bildiriliyor. 1,5 milyar dolarlık anlaşmayla Musk, İtalyan hükümeti ve ordusuna acil durumlarda kapsama alanı ve internet hizmetleri sağlayacak.

BREXIT'İN FİKİR BABASINA DESTEK

Musk'ın İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma sürecini (Brexit) tetikleyen İngiliz siyasetçi Nigel Farage ile yakın irtibatı da bulunuyor. 16 Aralık'ta Reform UK'in lideri Nigel Farage ve Musk, Trump'ın Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde bir araya geldi. Farage, partisine bağış yapması için Musk'la görüştüğünü doğrulayarak "Bize tam destek veriyor" dedi. İkilinin görüşmesinin ardından Tesla CEO'sunun partiye 100 milyon dolara yakın bağış yapmayı planladığı ileri sürüdü. İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ı “kötü niyetli” ve “şeytan” olarak nitelendiren Musk, İngiliz politikacının hapse atılması gerektiğini öne sürmüştü.

MACARİSTAN’IN GÖÇ KARŞITI TUTUMUNA DESTEK

Macaristan’da Başbakan Viktor Orban yönetimi ile Musk arasında da yakın ilişkiler dikkat çekiyor. Macaristan Devlet Başkanı Katalin Novak, Tesla Gigafactory’yi gezmek için 2023’ün sonlarına doğru Teksas’a geldi. Aşırı sağcı Başbakan Orban’la aynı partinin üyesi olan Novak’ın ziyareti sonrası Musk, Orban’ın Avrupa’nın göç politikalarına yönelik eleştirisine X üzerinden destek verdi.

SOROS’UN YERİNİ AŞIRI SAĞ İLE DOLDURACAK

Tıpkı George Soros gibi servetiyle siyasi nüfuz elde etmeye girişen Musk, hamleleriyle aşırı sağın küresel bir etkiye sahip olmasına zemin hazırlıyor. Amerikan plütokrasisinin yeni yüzü olarak kabul gören Musk’ın, Soros’a muhalefet ederek küresel sistemdeki yerini doldurma niyetini de belli etti. Ancak Soros liberal ekonomik düzen, insan hakları ve demokrasi kılıfı altında dünya siyasetine yön vermeye çalışırken, Musk aşırı sağın etki gücüyle bunu elde etmeye çalışacak

BÜROKRASİDEN SIYRILMAYI HEDEFLİYOR

Musk’ın dünya genelinde aşırı sağ partilere destek vermesinin başlıca iki nedeni bulunuyor. Musk’ın ilk hedefi, bürokrasiden sıyrılarak şirketlerine alan açmak. Örnek verecek olursak Tesla’nın Avrupa’daki tek ve en büyük fabrikası Berlin yakınlarında, Brandenburg eyaleti sınırları içerisinde. Çevreciler, Tesla fabrikasının alanının genişletilmesine karşı. 2020’den beri bürokrasinin gücüyle Berlin yönetimi Musk’ın önüne çeşitli engeller koyarak inşa çalışmalarını geciktirdi. Bu eyalette, AfD geçtiğimiz eylül ayındaki seçimlerde kıl payı ikinci olmuştu. Alman sermayesinin henüz kredi açmadığı AfD’ye açıktan destek veren Musk, AfD’nin işleri hızlandırmasıyla buradaki fabrikasını genişletecek izinleri çıkarmayı hedefliyordu.

TRUMP’IN SOPASI

Musk’ın diğer hedefi ise dünyayı Trump’a hazırlamak. Göreve hızlı bir giriş yapan Trump, Davos’taki Dünya Ekonomi Formu’nda yaptığı konuşmada, Çin’e karşı girişeceği mücadelede, “Ya yanımda olursunuz ya karşımda” mesajı verdi ve vergi tehditleri savurdu. Danimarka toprağı olan Grönland’a göz koyan Trump’a gerek AB gerekse münferit olarak kıta aktörlerinden ciddi bir tepki gelmedi. Musk üzerinden Avrupa üzerindeki siyasi dengelerle oynayabileceğinin sinyalini veren yeni ABD Başkanı, bu yolla taleplerine karşılık bulmayı hedefliyor. NATO müttefiklerinden yüzde 5'lik savunma bütçesi hedefine uymalarını talep eden Trump, Batı’nın ABD’den silah alması için de şartları zorluyor. Aşırı sağı ve vergileri bir sopa gibi kullanan Trump yönetimi, kendi politikalarını dayatacağı zemini de oluşturuyor.

Bolsonaro ve Modi de listede

Musk sadece Avrupa’da değil, Asya kıtasının önemli aktörlerinde de aşırı sağın güçlenmesi için görüşmelerde bulundu. Mayıs 2022’de dönemin Brezilya lideri Jair Bolsonaro ile görüşen Musk, Starlink anlaşmaları yaptı. Haziran 2023’te, İslam karışıtı görüşleri ile tanınan Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir araya gelen ABD’li milyarder, kendini “bir hayran” olarak tanımladı. Ekim ayında, Musk, Yeni Zelanda’nın yeni seçilen muhafazakar başbakanı Chris Luxon’a bir tweet atarak, “Tebrikler ve çok şükür” dedi.







