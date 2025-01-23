TikTok'un geleceği: Elon Musk mı Mr. Beast mi?

Trump, pazartesi günü göreve başladıktan hemen sonra imzaladığı başkanlık kararnamesiyle TikTok ve 170 milyon kullanıcısına 75 günlük ek süre tanıdı. Bu süre, yeni yönetimin konuya ilişkin uygun bir karar alabilmesi için sağlandı.





Geçtiğimiz hafta Yüksek Mahkeme tarafından onaylanan yasağa göre, TikTok’un ana şirketi ByteDance’in mülkiyetini Çin merkezli olmayan bir şirkete devretmesi gerekiyor. Yetkililer, bu adımın uygulamanın algoritması aracılığıyla propaganda yaydığı veya ABD vatandaşlarının kişisel verilerini topladığına dair güvenlik endişelerini gidermeye yönelik olduğunu belirtiyor.





Başkan Trump, şirketin yalnızca yüzde 50’sinin satılmasının bile yasağı önlemek için yeterli olabileceğini ifade etti. Olası alıcılar arasında YouTuber MrBeast ve teknoloji milyarderi Elon Musk da bulunuyor.





Trilyon dolarlık teklif iddiası

26 yaşındaki MrBeast, gerçek adıyla Jimmy Donaldson, bir grup yatırımcıyla birlikte TikTok’u kurtarmak için teklif sundu. Teklifin tutarı açıklanmasa da, Trump yaklaşık 1 trilyon dolarlık bir rakamdan söz etti.





Donaldson, geçtiğimiz hafta TikTok’ta paylaştığı bir videoda platformu satın alma görüşmelerinde yer almak istediğini dile getirdi.





Musk ise TikTok’u satın alma niyetine dair herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak Trump, SpaceX, Tesla ve X’in sahibi olan Musk’ın uygulamayı satın almasına sıcak baktığını belirtti.





ABD yasalarına göre, başkan Kongre tarafından kabul edilen ve Yüksek Mahkeme tarafından onaylanan bir yasayı iptal edemez

Yasağın ertelenmesi, TikTok ve ifade özgürlüğü savunucuları tarafından olumlu karşılandı. Uygulamanın kapatılmasının ABD Anayasası’nın Birinci Değişikliği’ne aykırı olduğunu savunanlar, bu kararın bir hak ihlali olduğunu öne sürdü. Ancak bazı hukukçular, Trump’ın başkanlık kararnamesinin de anayasaya uygun olmayabileceğini düşünüyor.





Knight İlk Değişiklik Enstitüsü’nden kıdemli avukat Ramya Krishnan, The Independent’a yaptığı açıklamada, başkanlık kararnamesinin TikTok’u kurtarmaktan ziyade platformu tamamen başkanın inisiyatifine bıraktığını ve dijital alandaki gücünü pekiştirdiğini söyledi.





ABD yasalarına göre, başkan Kongre tarafından kabul edilen ve Yüksek Mahkeme tarafından onaylanan bir yasayı iptal edemez. Ancak, yasanın gerekliliklerine uyulması için "önemli ilerleme" kaydedildiği takdirde bir gecikme sağlanabilir. Bu durumda, bir alıcı bulunması bu şartı karşılayabilir.





Son tarih 5 Nisan olacak

ByteDance henüz TikTok’u satma niyetine dair resmi bir açıklama yapmadı. Bu da Trump’ın başkanlık kararnamesinin hukuki itirazlarla karşılaşabileceği anlamına geliyor; hatta bu itirazlar kendi partisinden de gelebilir.





Cumhuriyetçi Senatörler Tom Cotton ve Pete Ricketts, pazar günü yaptıkları açıklamada, yasanın artık yürürlüğe girdiğini ve süresiz bir erteleme için yasal bir gerekçe bulunmadığını ifade etti. TikTok’un gelecekte ABD’de faaliyet göstermeye devam edebilmesi için, ByteDance’in Çin ile tüm bağlarını keserek yasanın belirlediği koşullara uygun bir satış anlaşması yapması gerektiği vurgulandı.





Yasağın ertelenmesine yönelik herhangi bir itiraz gelmezse, potansiyel bir alıcının Trump’ın şartlarını yerine getirerek TikTok’u kurtarmak için ByteDance ile anlaşmaya varması için son tarih 5 Nisan olacak.



