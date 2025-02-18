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ABD Sosyal Güvenlik Kurumu veri tabanında hata: Elon Musk ortaya çıkardı

ABD Sosyal Güvenlik Kurumu veri tabanında hata: Elon Musk ortaya çıkardı

09:1918/02/2025, الثلاثاء
G: 18/02/2025, الثلاثاء
AA
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Musk, ABD Sosyal Güvenlik Kurumu veri tabanında hata olduğunu savundu.
Musk, ABD Sosyal Güvenlik Kurumu veri tabanında hata olduğunu savundu.

Elon Musk'ın paylaştığı veri tabanına ilişkin tabloda, yaşı 100 ve üzerinde olan 20 milyondan fazla insanın bulunduğu ve 1 kişinin yaşının da 360'ın üzerinde olduğu görülüyor.

ABD'de Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) başındaki milyarder Elon Musk, ülkesindeki Sosyal Güvenlik Kurumu veri tabanından olduğunu iddia ettiği bir tablo paylaşarak, "Belki de alacakaranlık gerçektir ve Sosyal Güvenlik yardımı alan çok sayıda vampir vardır." ifadesini kullandı.

Musk, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Sosyal Güvenlik Kurumu veri tabanından olduğunu iddia ettiği bir tablo paylaştı.
  • Tabloda, yaşı 100 ve üzerinde olan 20 milyondan fazla insanın bulunduğu görülüyor.
  • Ayrıca tabloda 150 ila 159 yaş arasında 1 milyondan fazla kişinin yazıldığı, 1 kişinin ise yaşının 360'ın üzerinde olduğu bilgisi dikkati çekiyor.
Elon Musk, paylaşımında,
"Belki de alacakaranlık gerçektir ve Sosyal Güvenlik yardımı alan çok sayıda vampir vardır."
ifadesini kullandı.

Konuya ilişkin bir diğer açıklamasında Musk, kimsenin Sosyal Güvenlik Kurumunun sisteminin nasıl çalıştığını bilmediğini belirterek, kurum ile Hazine Bakanlığı arasındaki ödeme dosyalarında "önemli tutarsızlıkların" bulunduğunu öne sürdü.

#ABD
#DOGE
#Elon Musk
#Sosyal Güvenlik Kurumu
#Sosyal Güvenlik

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