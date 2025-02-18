ABD Sosyal Güvenlik Kurumu veri tabanında hata: Elon Musk ortaya çıkardı

ABD'de Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) başındaki milyarder Elon Musk, ülkesindeki Sosyal Güvenlik Kurumu veri tabanından olduğunu iddia ettiği bir tablo paylaşarak, "Belki de alacakaranlık gerçektir ve Sosyal Güvenlik yardımı alan çok sayıda vampir vardır." ifadesini kullandı.