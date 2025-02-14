Elon Musk Reuters'ın Biden hükümetinden milyonlarca dolarlık ödeme aldığını belgeleriyle ifşa etti

ABD'de Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) yöneticisi ve milyarder iş adamı Elon Musk, Trump yönetiminin bayrağı Biden'dan devralmasının ardından faaliyetleriyle gündeme gelmeye devam ediyor.





ŞOKE EDEN İDDİA

Haftalardır geçmiş hükümetin yapmış olduğu harcamalara yönelik soruşturmalara imza atan Musk, bu kez tüm dünyayı ilgilendiren bir açıklamada bulundu.





Daha önce sayısız kez yaptığı haberlerle "algı operasyonu" yapmakla eleştirilen İngiltere merkezli haber ajansı Reuters'ın, Biden döneminde para karşılığı toplum mühendisliği yaptığını öne sürdü.





Reuters was paid millions of dollars by the US government for “large scale social deception”.



That is literally what it says on the purchase order! They’re a total scam.



Just wow. https://t.co/GGxoVQSwN8 — Elon Musk (@elonmusk) February 13, 2025





"ALGI OPERASYONU İÇİN PARA ALDI"

X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bulunan Musk, ABD hükümeti tarafından yapılan harcamaların belgelendiği internet sitesine dayandırılan bir başka paylaşımı alıntılayarak, "Reuters'a ABD hükümeti tarafından 'büyük ölçekli toplumsal aldatmaca' için milyonlarca dolar ödendi. Bunlar tam bir dolandırıcı" ifadesini kullandı.





Alıntılanan paylaşımda ise Musk'ın başında olduğu Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) incelemeleri sonucunda Savunma Bakanlığı'nın, 2018-2022 yıllarında Reuters'a 9 milyon dolarlık "gizemli ödemeler" yaptığının ortaya çıktığı belirtildi.





Paylaşımda, "savunma için olduğu iddia edilen bu harcamaların" soru işaretlerine neden olduğu kaydedildi.









Musk'ın paylaşımına henüz Reuters'tan yanıt gelmezken söz konusu iddia bir kez daha tartışmalara beraberinde getirdi. Başta İsrail'in Gazze işgali olmak üzere sık sık algı operasyonu yapmakla suçlanan Reuters'ın geçmişte imza attığı skandallar akıllara geldi.





TÜRKİYE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

İngiliz ajansın geçtiğimiz yıllarda Türkiye ve Fransa'da Kovid-19 kısıtlamalarının 1 Temmuz'dan itibaren esnetileceğini duyurduğu haberinde, Türkiye için tercih ettiği fotoğraflar basın meslek örgütleri, gazeteciler ve Türk halkından büyük tepki toplamıştı.





Fransa'ya dair haberde, tedbirlerin esnetilmesiyle turistlerin Paris'e döndüğü, bir çiftin pandemi nedeniyle yarıda kalan balayını burada tamamladığı anlatılırken, Türkiye'ye ilişkin haberde kepengi kapalı dükkanlar önünde bir kağıt toplayıcısının fotoğrafı servis edilmişti. Reuters'ın haberde kullandığı bu fotoğraf, "algı operasyonu" olarak değerlendirilmişti.



