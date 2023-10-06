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Dünya

Reuters yine algı peşinde: Terör örgütü PKK/YPG'yi aklama operasyonu!

İngiliz Reuters, Türkiye'nin PKK/YPG'ye operasyonlarının en yoğun gerçekleştiği zamanlarda, "Suriyeli Kürtlerin oluşturduğu YPG nedir?" başlığıyla terör örgütünü aklamaya çalışan bir haber yayımladı. Söz konusu haberde, "ABD'nin müttefiki Suriyeli Kürt güçleri" ifadesiyle tanımlanan PKK/YPG terör örgütünden "DEAŞ'la mücadelede ABD müttefiki güçlerin merkezi unsuru" denilerek bahsedildi. Seçilen fotoğraftaki DEAŞ detayıyla da terör örgütü PKK/YPG'nin 'DEAŞ'a karşı savaştığı' algısı desteklendi.

Seren Som
11:20 . 6/10/2023 Friday
Yeni Şafak
Reuters seçtiği fotoğraftaki DEAŞ detayıyla, 'YPG'nin DEAŞ'a karşı savaştığı' algısını oluşturuyor.

Reuters seçtiği fotoğraftaki DEAŞ detayıyla, 'YPG'nin DEAŞ'a karşı savaştığı' algısını oluşturuyor.

Yabancı medya kuruluşlarının Türkiye üzerinden giriştiği algı operasyonlarına bir yenisi daha eklendi.

Ankara'daki İçişleri Bakanlığına yönelik bombalı saldırı girişimi sonrası Türkiye'nin, PKK'ya yönelik operasyonlarını yoğunlaştırdığı dönemde, İngiliz yayın organı Reuters yine algı içerikli bir habere imza attı.

Reuters, Türkiye'nin PKK/YPG'ye operasyonlarının en yoğun gerçekleştiği anlarda "Suriyeli Kürtlerin oluşturduğu YPG nedir?" başlığıyla terör örgütünü aklamaya çalışan bir haber yayımladı.

Fotoğrafla 'DEAŞ'a karşı savaşıyorlar' algısı

Seçtiği fotoğraftaki DEAŞ detayı da dikkat çekti. DEAŞ bayrağı üzerine YPG yazılı görselle, "PKK/YPG, DEAŞ'a karşı savaşıyor" algısı oluşturulmak istendiği açıkça görülüyor.

'ABD müttefiki' diyerek aklamaya çalıştı

Söz konusu haberde, terör örgütü PKK/YPG'liler için "ABD'nin müttefiki Suriyeli Kürt güçleri" ifadesi kullanıldı. Ayrıca terör örgütü PKK/YPG, "DEAŞ'la mücadelede ABD müttefiki güçlerin merkezi unsuru" olarak tanımlandı.


ABD ve Fransa dahil diğer devletlerin PKK/YPG'ye destek verdiği ve bu durumun Ankara ile bağları gerginleştirdiği belirtilen haberde Batılı müttefiklerin YPG'yi terör örgütü olarak listelemediği de belirtildi.





İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Reuters'ın 'Erdoğan' haberine sert tepki: Kendini açıkça küçük düşürmenin acınası bir örneği
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Reuters'ın 'Erdoğan' haberine sert tepki: Kendini açıkça küçük düşürmenin acınası bir örneği

İngiltere merkezli Reuters, ABD ve İsveç savcılarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan hakkında bir soruşturmayı incelediğini iddia etti. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Reuters'ın manipülasyonlarına yanıt vererek, "Mesnetsiz iddialarla dolu bir senaryodan müteşekkil sözde haber; gazetecilik tarihi açısından hem kara bir lekedir hem de 171 yıllık bir medya kuruluşunun kendini açıkça küçük düşürmesinin acınası bir örneğidir." ifadelerini kullandı. "Türkiye’ye baskı yapmak amacıyla Türkiye karşıtı lobi ve kamu otoritelerince yönlendirilen bu operasyonel haber Türkiye’nin ilkesel tutumuna asla zarar veremeyecektir." diyen Altun, "Bu yalan haberi servis eden Reuters’ı kınıyoruz" dedi.


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