ABD ile Ukrayna anlaşıyor: Trump bu hafta Zelenski ile buluşacak

ABD Başkanı Donald Trump, bu hafta Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile buluşup yeraltı mineralleri anlaşması yapabileceklerini söyledi. Öte yandan Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'ya barış gücü sağlanmasına yönelik anlaşmayı kabul edeceğini de kaydetti.
ABD, Ukrayna ile yeraltı minerallerini almak için anlaşma masasına oturuyor.
"Putin, barış gücünü kabul edecek"
Öte yandan Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, savaşın sona ermesinin ardından Avrupa barış gücünün Ukrayna'da görev yapmasını kabul edeceğini de açıkladı.
ABD olarak Ukrayna'ya "daha önce kimsenin yardım etmediği kadar" yardım ettiklerini savunan Trump, "Eğer ben başkan olmasaydım, Ukrayna şu anda hala barışı düşünemeyecek bir durumda olacaktı." dedi.
Fransa ile çok iyi ilişkilerinin olduğunu belirten Trump, bu ülke ile birçok ticari anlaşma yapacaklarını da sözlerine ekledi.