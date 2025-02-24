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ABD ile Ukrayna anlaşıyor: Trump bu hafta Zelenski ile buluşacak

ABD ile Ukrayna anlaşıyor: Trump bu hafta Zelenski ile buluşacak

21:1124/02/2025, Pazartesi
G: 24/02/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Trump ile Zelenski, yeraltı mineralleri anlaşması için masaya oturacak.
Trump ile Zelenski, yeraltı mineralleri anlaşması için masaya oturacak.

ABD Başkanı Donald Trump, bu hafta Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile buluşup yeraltı mineralleri anlaşması yapabileceklerini söyledi. Öte yandan Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'ya barış gücü sağlanmasına yönelik anlaşmayı kabul edeceğini de kaydetti.

ABD, Ukrayna ile yeraltı minerallerini almak için anlaşma masasına oturuyor.

ABD Başkanı Donald Trump
, Rusya ile savaşta verdikleri desteğe karşılık olarak Ukrayna'nın yeraltı minerallerini almayı talep etmişti.
Bu konudaki net tutumunu ısrarlı söylemleri ile ortaya koyan
Trump
, bu konuda dikkat çeken açıklamada bulundu.
ABD Başkanı Trump
, kıymetli madenler anlaşmasını imzalamak üzere
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski
'nin bu hafta veya gelecek hafta
Beyaz Saray
'a geleceğini açıkladı.

"Putin, barış gücünü kabul edecek"

Öte yandan Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, savaşın sona ermesinin ardından Avrupa barış gücünün Ukrayna'da görev yapmasını kabul edeceğini de açıkladı.

Putin'le görüşmelerin iyi sürdüğünü dile getiren Trump, "
Rusya ile çok iyi görüşmeler yaptık. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmeye çalışıyoruz. Bence birkaç hafta gibi kısa bir sürede çok yol kat ettik.
" değerlendirmesini yaptı.
Trump ayrıca, "
Üzerinde çalışılan anlaşmaya çok yaklaşıyoruz, paramızı belirli bir süre içinde geri alacağımız bir anlaşma yapmaya çok yakınız.
" ifadesini kullandı.

ABD olarak Ukrayna'ya "daha önce kimsenin yardım etmediği kadar" yardım ettiklerini savunan Trump, "Eğer ben başkan olmasaydım, Ukrayna şu anda hala barışı düşünemeyecek bir durumda olacaktı." dedi.

Fransa ile çok iyi ilişkilerinin olduğunu belirten Trump, bu ülke ile birçok ticari anlaşma yapacaklarını da sözlerine ekledi.



#Donald Trump
#Volodimir Zelenski
#Ukrayna
#Yeraltı Minerali
#Anlaşma

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