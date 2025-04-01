Trump'tan yeni hamle: Yatırımları hızlandırmak için ofis kuruyor

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Trump, yeni bir başkanlık kararnamesine imza attı.





Kararname kapsamında Ticaret Bakanlığı bünyesinde çalışması planlanan ofisin, ABD'deki "yavaş, karmaşık, külfetli ve yabancı yatırımları gereğinden fazla uğraştıran" yatırım süreçlerini modernize etmesi öngörülüyor.

Bu kapsamda ABD'ye 1 milyar dolar ve üzerinde yatırım yapacak kişilerin işlerinin kolaylaştırılması, yabancı ve yerli yatırımcılara yardımcı olunması hedefleniyor.





İcra Direktörü tarafından yönetilmesi planlanan ofisin, eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde hayata geçirilen CHIPS Teşvik Programı'ndan da sorumlu olması bekleniyor.











