Trump'tan İran’a tehdit: Anlaşmayı imzalamazsa bombalarız

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la nükleer konusunda bir anlaşmaya varılmaması halinde Tahran’a daha önce görülmemiş bir bombalama olacağını söyledi. Trump, hafta sonu tatilini geçirdiği Florida'dan Washington'a dönerken uçakta basın mensuplarına gündemi değerlendirdi. İran'a ek yaptırımların uygulanıp uygulanmayacağı ile ilgili bir soruyu yanıtlayan Trump, "Birkaç tane ilave yaptırım maddesi var. İran'a yönelik ilave gümrük vergilerimiz var ve herhangi bir ilerleme görmezsek birkaç hafta içinde bunları uygulamaya koyacağız. Şu anda uygulamaya koymuyoruz" dedi. Trump, "İran'a yönelik ilave gümrük vergileri konusunda, bir anlaşma yapıp yapmayacaklarına bağlı olarak karar vereceğiz. Eğer bir anlaşma yapacaklarsa o zaman asla yeni gümrük vergisi koymayacağız" diye konuştu.





HAMANEY'DEN REST

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ise Trump'ın saldırı tehditlerini hayata geçirmesine ihtimal vermediklerini ancak herhangi bir saldırıya güçlü karşılık vereceklerini söyledi. Hamaney, Tahran'daki İmam Humeyni Musalla Camisi'nde kıldırdığı bayram namazının hutbesinde "Bizim tutumumuz önceki gibidir. ABD ve Siyonist rejim kötülük yapacaklarına dair tehdit ediyorlar” dedi. Hamaney, “Dışarıdan bir kötülük yapacaklarına ihtimal vermiyoruz ancak bunu yaparlarsa kesinlikle güçlü darbe yiyecekler. Ülke içinde fitne çıkarmaya kalkarlarsa da milletin kendisi bunun cevabını verecektir" ifadelerini kullandı.





KAYIP ASKERLER ÖLÜ BULUNDU

ABD Avrupa ve Afrika Komutanlığı, Litvanya'da zırhlı kurtarma aracının bataklığa saplanması sonucu kayıp 4 askerden 3'ünün ölü bulunduğunu duyurdu. ABD, Litvanya ve Polonya güçlerinin yanı sıra ABD Donanması dalgıçlarının katıldığı çok uluslu bir arama çalışması sonucunda, 63 tonluk askeri aracın bulunduğu yerden çıkarıldığı bildirildi. 3. Piyade Tümeni 1. Zırhlı Tugay Muharebe Ekibindeki askerlerin 25 Mart'ta bir taktik aracı çekmeye çalışırken kaybolduğu, M88A2 Hercules tipi aracın, ertesi gün eğitim alanının yakınlarındaki bataklık bölgede, yaklaşık 4,5 metre derinlikte su ve çamura batmış halde bulunduğu açıklanmıştı.





ÜÇÜNCÜ DÖNEM MESAJI!

Trump, 3. dönem başkanlık yapma isteği hakkında "şaka yapmadığını" dile getirerek, "Bunu yapabileceğiniz yöntemler var" dedi. Trump, "Pek çok insan bunu yapmamı istiyor ama ben onlara daha önümüzde uzun bir yol olduğunu, yönetimin henüz çok başında olduğumuzu söylüyorum" diye yanıt verdi.



