Trump ticaret savaşında gaza bastı

ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret savaşları kapsamında artık ABD'de üretilmeyen otomobillere yüzde 25 oranında vergi getirileceğini açıklamasıyla gözler otomotiv sektörüne çevrildi. Trump'ın birçok sektöre uygulamayı planladığı tarifeler, diğer ülkeleri olduğu gibi Türkiye'deki sektörleri de etkileyecek gibi görünüyor. Türkiye'nin geçen yıl ihracatını değer bazında en fazla artırdığı ülke 1 milyar 256 milyon dolarla ABD olurken, ülkeye 13,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi. 2024 yılında bu ihracatın 1,2 milyar doları otomotiv sektörüne ait. 2025’in Ocak ve Şubat aylarına da bakıldığında ABD’ye ihracat dikkat çekti.





OCAK-ŞUBAT 198 MİLYON DOLAR

Açıklanan verilere göre, iki aylık dönemde ABD’ye 2 milyar 565 milyon dolarlık dış satım gerçekleşti. Ocak-şubat dönemine bakıldığında ülkemizden ABD’ye toplam otomotiv ihracatı 198 milyon doları buldu. Ocak ayında söz konusu ülkeye 105 milyon 333 bin dolarlık otomotiv ihracat edilirken, şubatta da 92 milyon 730 bin dolarlık otomotiv satışı gerçekleşti. Türkiye ihracatının lider sektörü olan otomotiv endüstrisi, geçen yıl ise 37 milyar 212 milyon dolarlık dış satıma imza attı.





ARAÇ FİYATLARI YÜKSELİR MESAJI

Trump, söz konusu tarifelerin 2 Nisan'da yürürlüğe gireceğini belirterek, ABD'de üretilen otomobillere tarife uygulanmayacağını aktardı. ABD yönetimi bu uygulama kapsamında yıllık 100 milyar dolardan fazla gelir sağlamasının beklendiğini açıkladı. Öte yandan, bu tarifelerin tüketiciler için otomobil fiyatlarını yükseltebileceği belirtiliyor.

Söz konusu gelişme, ABD'ye yoğun otomotiv ihrac eden ülkeleri tedirgin etti. Beyaz Saray tarafından paylaşılan bilgilere göre, 2024 yılında Amerikalılar, yaklaşık 16 milyon araç satın aldı ve bunların yüzde 50'sini ithal araçlar oluşturdu. Ayrıca 2024'te ABD'nin otomobil parçalarındaki ticaret açığı 93,5 milyar dolara ulaştı.





Meksika ilk sırada

Bu karardan en çok etkilecek ülkelerin başında Meksika geliyor. ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, ülke 2024'te en çok otomobil ithalatını 78,5 milyar dolarla Meksika'dan yaptı. Japonya, yüzde 16,3'lük payıyla geçen yıl ABD'ye en çok otomobil satan ikinci ülke olarak dikkati çekti. Japonya'dan ithal edilen otomobillerin tutarı 39,73 milyar dolar olarak hesaplandı. ABD, aynı dönemde Güney Kore'den 36,64 milyar dolar, Kanada'dan 31,16 milyar dolar ve Almanya'dan 24,78 milyar dolar tutarında otomobil ithal etti. Kararın ihracatçı birçok ülkeyi etkilemesi bekleniyor.





Almanlardan müzakere çağrısı

Alman Otomobilciler Birliği (VDA) ise, ABD otomobil ithalatına getirdiği yüzde 25'lik yeni gümrük vergisinin ekonomik sonuçları konusunda uyarıda bulunarak, bu konu için derhal müzakere çağrısı yaptı. VDA Başkanı Hildegard Müller, tarifelerin hem şirketler hem de otomotiv endüstrisinin iç içe geçmiş küresel tedarik zincirleri için önemli bir yük teşkil ettiğini belirtti. Kuzey Amerika da dahil olmak üzere tüketiciler için de olumsuz sonuçları olacağını ifade eden Müller, “Tarife, iki taraftaki büyümeyi olumsuz etkileyecek" dedi.



