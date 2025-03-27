ABD Sağlık Bakanlığı açıkladı: 10 bin çalışanın işine son verilecek

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, Başkan Donald Trump yönetiminin federal hükümeti küçültme planı kapsamında 10 bin çalışanının işine son vereceğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, çalışan sayısının 82 binden 62 bine düşürüleceği ve bölge ofislerinin yarısının kapatılacağı duyuruldu.
ABD Başkanı Trump, göreve geldikten sonra milyarder iş insanı Elon Musk'ı başına getirdiği Hükümet Verimlilik Departmanı (DOGE) üzerinden, federal kurumlarda çalışan binlerce kişinin işine son vermişti.
Özellikle yeni işe başlayanları kapsayan toplu işten çıkarmalar sonucunda ülke genelinde birçok sendika ve kuruluş, Trump hükümetine dava açmıştı.