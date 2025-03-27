Avrupa otomobil üreticileri ABD tarifelerinden endişeli

Vries, söz konusu ek gümrük vergilerinin otomobil sektörünün dönüşüm geçirdiği ve uluslararası rekabetin arttığı bir zamanda yaşandığına işaret etti.

Avrupa otomobil üreticilerinin uzun süredir ABD'ye yatırım yaptığını, ülkede istihdam sağladığını, ekonomik büyümeyi teşvik ettiğini ve ABD hükümeti için ciddi vergi geliri sağladığını anımsatan Vries,

Avrupa otomobil üreticilerinin uzun süredir ABD'ye yatırım yaptığını, ülkede istihdam sağladığını, ekonomik büyümeyi teşvik ettiğini ve ABD hükümeti için ciddi vergi geliri sağladığını anımsatan Vries,

Vries, yeni tarifelerin yalnızca ABD'ye yapılan ithalatı etkilemeyeceğini, otomotiv parçalarına yönelik önlemlerin ABD'deki ihracat pazarlarındaki otomobil üreticilerine de zarar vereceğini kaydetti. "Avrupalı üreticiler ABD'de ürettikleri araçların yüzde 50 ila yüzde 60'ını ihraç ediyor, bu da ABD ticaret dengesine önemli katkı sağlıyor." ifadesini kullanan Vries, AB ve ABD'nin bir çözüm bulmak üzere hızla diyalog kurması gerektiğini belirtti. ABD Başkanı Trump, yerli üretimin artırılması amacıyla ithal otomobil ve kamyonlara yüzde 25 gümrük vergisi uygulanmasına yönelik kararnameyi dün imzaladı. Yeni gümrük tarifelerinin 2 Nisan'da yürürlüğe girmesi bekleniyor.​​​​​​​