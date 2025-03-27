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Avrupa otomobil üreticileri ABD tarifelerinden endişeli

Avrupa otomobil üreticileri ABD tarifelerinden endişeli

14:0627/03/2025, Perşembe
AA
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Avrupa otomobil üreticileri, ABD'nin otomobil ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi uygulama kararından endişe duyulduğunu, sorunların müzakere ile çözülmesi gerektiğini bildirdi.
Avrupa otomobil üreticileri, ABD'nin otomobil ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi uygulama kararından endişe duyulduğunu, sorunların müzakere ile çözülmesi gerektiğini bildirdi.

Avrupa otomobil üreticileri, ABD'nin otomobil ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi uygulama kararından endişe duyulduğunu, sorunların müzakere ile çözülmesi gerektiğini bildirdi.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) Genel Müdürü Sigrid de Vries, ABD'nin ithal otomobillere yönelik yeni tarifeleri konusunda açıklama yayımladı.

ABD'nin yeni otomobil tarifelerinin küresel otomobil üreticilerini ve ABD'deki imalatı olumsuz etkileyeceğine işaret eden Vries, ACEA'nın ABD Başkanı Donald Trump'ın sektöre yönelik ek tarifelerinden derin endişe duyduğunu belirtti.


Vries, söz konusu ek gümrük vergilerinin otomobil sektörünün dönüşüm geçirdiği ve uluslararası rekabetin arttığı bir zamanda yaşandığına işaret etti.

Avrupa otomobil üreticilerinin uzun süredir ABD'ye yatırım yaptığını, ülkede istihdam sağladığını, ekonomik büyümeyi teşvik ettiğini ve ABD hükümeti için ciddi vergi geliri sağladığını anımsatan Vries,
"ABD Başkanı Trump'ı tarifelerin yalnızca küresel otomobil üreticileri üzerindeki değil, aynı zamanda ABD'deki yerel üretim üzerindeki olumsuz etkisini de dikkate almaya çağırıyoruz."
ifadesini kullandı.

Vries, yeni tarifelerin yalnızca ABD'ye yapılan ithalatı etkilemeyeceğini, otomotiv parçalarına yönelik önlemlerin ABD'deki ihracat pazarlarındaki otomobil üreticilerine de zarar vereceğini kaydetti. "Avrupalı üreticiler ABD'de ürettikleri araçların yüzde 50 ila yüzde 60'ını ihraç ediyor, bu da ABD ticaret dengesine önemli katkı sağlıyor." ifadesini kullanan Vries, AB ve ABD'nin bir çözüm bulmak üzere hızla diyalog kurması gerektiğini belirtti. ABD Başkanı Trump, yerli üretimin artırılması amacıyla ithal otomobil ve kamyonlara yüzde 25 gümrük vergisi uygulanmasına yönelik kararnameyi dün imzaladı. Yeni gümrük tarifelerinin 2 Nisan'da yürürlüğe girmesi bekleniyor.​​​​​​​



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#Trump

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