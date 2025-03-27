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ABD Savunma Bakanı koluna 'kafir' dövmesi yaptırdı

ABD Savunma Bakanı koluna 'kafir' dövmesi yaptırdı

12:0427/03/2025, Perşembe
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ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth.
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in koluna "Kafir -كافر" yazılı bir dövme yaptırdığı dikkat çekti. Hegseth'in vücudunda Haçlılara ait "Kudüs Haçı"nın yanı sıra İbranice "İsa" yazılı bir haç ve "Deus Vult" ifadesi de yer alıyor. "Tanrı istiyor" anlamına gelen bu ifade Birinci Haçlı Seferi'nin başlangıç parolası niteliğindeydi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, dün yaptığı sosyal medya paylaşımında ABD askerleriyle birlikte spor yaparken çekilen görüntülerine yer verdi.


Görüntülerde Hegseth'in koluna yeni bir dövme yaptırdığı görülebiliyor. Hegseth'in sağ pazusunun alt kısmına Arapça "kafir" yazan bir dövme yaptırdığı dikkat çekiyor.


Hegseth birkaç ay önce bakanlık koltuğuna oturduğu zaman koluna böyle bir dövme bulunmuyordu. Hegseth'in dövmeyi bakanlığı sırasında yaptırdığı düşünülüyor. "Kafir" yazılı dövmeler Batı'da İslam karşıtı aşırı sağcılar tarafından sıklıkla kullanılıyor.



Vücudunda Haçlı Seferi'nin başlangıç parolası bulunuyor

Hegseth daha önce de çeşitli dövmeleriyle gündeme gelmişti.


Hegseth'in vücudunda Haçlılara ait "Kudüs Haçı"nın yanı sıra İbranice "İsa" yazılı bir haç ve "Deus Vult" ifadesi yer alıyor. "Tanrı istiyor" anlamına gelen bu ifade Birinci Haçlı Seferi'nin başlangıç parolası niteliğindeydi.


1980 doğumlu olan Hegseth, 2003 yılında orduya katılmış ve Guantanamo'da da görev yapmıştı. Hegseth'in orduda Afganistan ve Irak'ta görev yaptığı bir geçmişi var ve aynı zamanda Guantanamo'yu savunmasıyla tanınıyor.


#Pete Hegseth
#ABD
#Dövme

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