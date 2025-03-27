ABD Savunma Bakanı koluna 'kafir' dövmesi yaptırdı

Hegseth birkaç ay önce bakanlık koltuğuna oturduğu zaman koluna böyle bir dövme bulunmuyordu. Hegseth'in dövmeyi bakanlığı sırasında yaptırdığı düşünülüyor. "Kafir" yazılı dövmeler Batı'da İslam karşıtı aşırı sağcılar tarafından sıklıkla kullanılıyor.

Hegseth'in vücudunda Haçlılara ait "Kudüs Haçı"nın yanı sıra İbranice "İsa" yazılı bir haç ve "Deus Vult" ifadesi yer alıyor. "Tanrı istiyor" anlamına gelen bu ifade Birinci Haçlı Seferi'nin başlangıç parolası niteliğindeydi.

1980 doğumlu olan Hegseth, 2003 yılında orduya katılmış ve Guantanamo'da da görev yapmıştı. Hegseth'in orduda Afganistan ve Irak'ta görev yaptığı bir geçmişi var ve aynı zamanda Guantanamo'yu savunmasıyla tanınıyor.