Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ziyareti açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak partilileri selamladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı çıkışı gazetecilerin sorularını cevapladı. Erdoğan "ABD ziyareti olabilir mi?" sorusuna 'İnşallah' yanıtını verdi.
AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.
Grup toplantısı çıkışı gazeteciler sorularını yanıtlayan Erdoğan, ABD ziyareti mesajı verdi.
"ABD ziyareti olabilir"
"ABD ziyareti olabilir"
Erdoğan
"ABD ziyareti olabilir mi?"
sorusuna
'İnşallah'
yanıtını verdi.
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