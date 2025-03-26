Emine Erdoğan New York'ta TASC'ın iftar programına katıldı

"Uzakları yakın kılan bu buluşmada, Amerika'daki Türk ve Müslüman toplumun güçlenmesi için çalışan gönüllülerimizi yakından tanımaktan memnuniyet duydum. Yürüttükleri özverili çalışmalarla milli kimliğimizi ve tarihsel şuurumuzu yeni nesillere aktararak koruyorlar. Bu doğrultuda TASC ailesinin her bir üyesinin, kültürel mirasımızı, gastronomimizi, sanatlarımızı ve sayısız yerel değerimizi evrensel platformlara taşımasını da temenni ediyorum. Mübarek ramazan ayının, ABD'deki Türk toplumunun, birlik ve beraberliğinin daha da pekişmesine vesile olmasını diliyorum."