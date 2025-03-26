Emine Erdoğan New York'ta TASC'ın iftar programına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletlerin (BM) yarın düzenlenecek 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü özel etkinliğinde konuşma yapmak üzere geldiği New York'ta, Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesinin (TASC) geleneksel iftar programına katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletlerin (BM) 27 Mart'ta gerçekleşecek "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü Özel Etkinliğinde konuşma yapmak üzere geldiği New York'ta katıldığı Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'nin (TASC) geleneksel iftar programına ilişkin paylaşımda bulundu.
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk-Amerikan toplumunun değerli mensuplarıyla iftarda bir araya geldiklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Uzakları yakın kılan bu buluşmada, Amerika'daki Türk ve Müslüman toplumun güçlenmesi için çalışan gönüllülerimizi yakından tanımaktan memnuniyet duydum. Yürüttükleri özverili çalışmalarla milli kimliğimizi ve tarihsel şuurumuzu yeni nesillere aktararak koruyorlar. Bu doğrultuda TASC ailesinin her bir üyesinin, kültürel mirasımızı, gastronomimizi, sanatlarımızı ve sayısız yerel değerimizi evrensel platformlara taşımasını da temenni ediyorum. Mübarek ramazan ayının, ABD'deki Türk toplumunun, birlik ve beraberliğinin daha da pekişmesine vesile olmasını diliyorum."
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