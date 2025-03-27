Trump'tan AB ve Kanada'ya tehdit: Kapsamlı tarifeler yolda

ABD'de üretilmeyen tüm otomobillere yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağının duyurulmasının ardından, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Şimdi bu duyuruyu, ABD'nin önümüzdeki günlerde öngördüğü diğer önlemlerle birlikte değerlendireceğiz." ifadesini kullanmıştı. Kanada Başbakanı Mark Carney de bu yeni gümrük vergisi kararını "doğrudan bir saldırı" olarak değerlendirmişti.