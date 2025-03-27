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Trump'tan AB ve Kanada'ya tehdit: Kapsamlı tarifeler yolda

Trump'tan AB ve Kanada'ya tehdit: Kapsamlı tarifeler yolda

11:4627/03/2025, Perşembe
AA
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ABD Başkanı Donald Trump, ABD ekonomisine "zarar vermek için" Avrupa Birliği (AB) ve Kanada'nın işbirliği yapması halinde, planlanandan daha büyük tarifelerle karşılık vereceklerini belirtti.

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

ABD Başkanı Trump, AB'nin, "ABD'ye ekonomik zarar vermek amacıyla" Kanada ile işbirliği yapması halinde mevcut planlardan daha büyük kapsamlı tarifelerin uygulanacağını kaydetti.


Trump'ın tarifelerine tepkiler sürüyor

ABD'de üretilmeyen tüm otomobillere yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağının duyurulmasının ardından, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Şimdi bu duyuruyu, ABD'nin önümüzdeki günlerde öngördüğü diğer önlemlerle birlikte değerlendireceğiz." ifadesini kullanmıştı. Kanada Başbakanı Mark Carney de bu yeni gümrük vergisi kararını "doğrudan bir saldırı" olarak değerlendirmişti.



#Avrupa Birliği (AB)
#Kanada
#Trump

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