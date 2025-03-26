ABD Başkan Yardımcısı Vance Grönland'ı ziyaret edecek

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, yaptığı açıklamada cuma günü Grönland'ın kuzeybatı kıyısındaki yerleşik Uzay Gücü'nde görev yapan ABD'li muhafızları ziyaret edeceğini ve Grönland'ın güvenliğiyle ilgili gelişmeleri inceleyeceğini belirtti. Vance konuşmasında, "Birçok ülke Grönland'ı tehdit ediyor; ABD'yi, Kanada'yı ve elbetteki Grönland halkının topraklarını ve su yollarını kullanmakla tehdit ediyor.

Dolayısıyla oradaki gelişmelerin ne durumda olduğunu gözden geçireceğiz. Ne yazık ki, hem Amerikalı hem de Danimarkalı liderler uzun zamandır Grönland'ı ihmal ediyor. Bu, Grönland için kötü bir şey. Tüm dünyanın güvenliği açısından da kötü bir durum. Gelişmelerin yönünü değiştirebileceğimizi düşünüyoruz. Gidip bunu yapıp yapamayacağımıza bakacağım" ifadelerini kullandı.