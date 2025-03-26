ABD Dışişleri Bakanı ile Ermenistan Başbakanı görüştü

Marco Rubio - Nikol Paşinyan
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ermenistan'ın Azerbaycan ile vardığı barış anlaşmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.
ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Marco Rubio, Paşinyan ile telefonda görüştü.
- Görüşmede, Rubio, Azerbaycan ile varılan barış anlaşmasından duyduğu memnuniyeti belirterek, kalıcı bir barışın Güney Kafkasya'da güvenlik ve refahın tesisinde önemli rol oynayacağına işaret etti.
ABD ve Ermenistan arasındaki stratejik ortaklığı ele alan bakanlar, Güney Kafkasya'da herhangi bir gerilimin kabul edilemez olduğu konusunda mutabık kaldı.
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