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Litvanya'daki eğitimde kaybolan ABD askerleri ölü bulundu

Litvanya'daki eğitimde kaybolan ABD askerleri ölü bulundu

21:0426/03/2025, Wednesday
G: 26/03/2025, Wednesday
AA
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Litvanya'da bulunmaları için çalışma başlatılan ABD askerlerinin öldürüldüğü belirlendi.
Litvanya'da bulunmaları için çalışma başlatılan ABD askerlerinin öldürüldüğü belirlendi.

Litvanya'da gerçekleştirilen eğitim esnasında dün dört ABD askerinin kaybolduğu bildirilmişti. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, söz konusu askerlerin öldürüldüğünü açıkladı. Rutte, olaya ilişkin ayrıntıları bilmediğini belirtti.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte
,
Litvanya
'nın
Belarus
sınırına yakın
Pabrade
kenti yakınlarındaki alanda eğitim sırasında kaybolduğu açıklanan 4
ABD askeri
nin öldürüldüğünü duyurdu.

Rutte, ABD askerlerinin akıbetini paylaştı

Resmi ziyaret için bulunduğu Polonya'nın başkenti Varşova'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Rutte, Litvanya'nın Belarus sınırına yakın Pabrade kenti yakınlarındaki alanda eğitim sırasında kaybolduğu açıklanan 4 ABD askeri hakkında son gelişmeleri paylaştı.

Ben konuşurken, Litvanya'da meydana gelen bir olayda 4 Amerikan askerinin öldürüldüğü haberi geldi.
” diyen Rutte, olaya ilişkin ayrıntıları bilmediğini belirtti.

Ortak arama çalışması başlatılmıştı

ABD Avrupa ve Afrika Komutanlığından akşam saatlerinde yapılan açıklamada, Pabrade kenti yakınlarındaki alanda taktiksel eğitim yürütüldüğü sırada 4 ABD askerinin kaybolduğu bildirilmişti.

Olayın ardından Litvanya güvenlik güçleriyle ortak arama çalışması başlatılmıştı.





#ABD
#Litvanya
#Mark Rutte
#NATO
#Asker

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