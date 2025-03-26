Litvanya'daki eğitimde kaybolan ABD askerleri ölü bulundu

Litvanya'da gerçekleştirilen eğitim esnasında dün dört ABD askerinin kaybolduğu bildirilmişti. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, söz konusu askerlerin öldürüldüğünü açıkladı. Rutte, olaya ilişkin ayrıntıları bilmediğini belirtti.
Rutte, ABD askerlerinin akıbetini paylaştı
Resmi ziyaret için bulunduğu Polonya'nın başkenti Varşova'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Rutte, Litvanya'nın Belarus sınırına yakın Pabrade kenti yakınlarındaki alanda eğitim sırasında kaybolduğu açıklanan 4 ABD askeri hakkında son gelişmeleri paylaştı.
Ortak arama çalışması başlatılmıştı
ABD Avrupa ve Afrika Komutanlığından akşam saatlerinde yapılan açıklamada, Pabrade kenti yakınlarındaki alanda taktiksel eğitim yürütüldüğü sırada 4 ABD askerinin kaybolduğu bildirilmişti.
Olayın ardından Litvanya güvenlik güçleriyle ortak arama çalışması başlatılmıştı.