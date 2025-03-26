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Çin Dışişleri Bakanlığı: ABD Soğuk Savaş zihniyetinden vazgeçmeli

Çin Dışişleri Bakanlığı: ABD Soğuk Savaş zihniyetinden vazgeçmeli

15:4026/03/2025, Çarşamba
DHA
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ABD'nin Çin ile ilişkilerini ‘Soğuk Savaş zihniyetiyle' şekillendirmemesi gerektiğini belirtti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, bugün Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, ABD tarafından yayımlanan son rapora ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bu raporlar rekabeti artırmayı amaçlıyor

Söz konusu raporun, ABD yönetiminin her yıl yayımladığı ‘ön yargılı ve sorumsuz belgelerden biri' olduğunu ifade eden Guo, bu tür raporların 'büyük güçler arasındaki rekabeti abartmayı, Çin'in kalkınmasını baskılamayı ve ABD'nin küresel hegemonyasını sürdürmeyi amaçladığını' söyledi.

Tayvan'a desteğinizi sonlandırın

Sözcü Guo ayrıca, ABD'nin Tayvan'ın bağımsızlığına yönelik her türlü desteği sonlandırması ve Çin ile sağlıklı, istikrarlı ilişkiler kurmak için somut adımlar atması gerektiğini kaydetti.

#Çin
#ABD
#Soğuk Savaş
#Tayvan

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