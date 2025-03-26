Çin Dışişleri Bakanlığı: ABD Soğuk Savaş zihniyetinden vazgeçmeli

Söz konusu raporun, ABD yönetiminin her yıl yayımladığı ‘ön yargılı ve sorumsuz belgelerden biri' olduğunu ifade eden Guo, bu tür raporların 'büyük güçler arasındaki rekabeti abartmayı, Çin'in kalkınmasını baskılamayı ve ABD'nin küresel hegemonyasını sürdürmeyi amaçladığını' söyledi.