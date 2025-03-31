Grönland Başbakanı Nielsen'den Trump'a net mesaj: Biz birine ait değiliz

Grönland Başbakanı Jens-Frederik, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesi ile ilgili açıklamalarını değerlendirerek, “ABD, Grönland'ı alamayacak” dedi.
Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı ülkesinin kontrolüne almak istediği açıklamalarına ilişkin, sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. Nielsen, “Başkan Trump, ABD'nin Grönland'ı alacağını söylüyor. Açık konuşayım, ABD Grönland'ı alamayacak. Biz birine ait değiliz. Kendi geleceğimizi kendimiz belirliyoruz” ifadelerini kullandı.
Trump'ın Grönland hayali
Trump, 13 Mart'ta NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi ağırladığı Oval Ofis'te de benzer açıklamalarda bulunarak, "(Grönland'ın ABD tarafından ilhakı) Bence bu gerçekleşecek. Bu konuda bir anlaşma yapmak zorundayız ve Danimarka bunu yapamıyor. Danimarka ile görüşüyoruz. Ulusal güvenliğimiz için buna gerçekten ihtiyacımız var." ifadesini kullanmıştı.
Grönland yönetimi bu söylemlere karşı Ada'nın "satılık olmadığı ve olmayacağı" yönünde açıklamalar yaparken, Danimarka da Grönland'ın yanında durduğunu vurgulamaya devam ediyor.