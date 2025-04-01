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Başsavcılıktan korsan boykot paylaşımlarına soruşturma

Başsavcılıktan korsan boykot paylaşımlarına soruşturma

20:561/04/2025, Salı
G: 1/04/2025, Salı
Yeni Şafak
DHA
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CHP lideri Özgür Özel'in fitilini ateşlemesi sonrası sosyal medyada da yayılan korsan boykot çağrılarına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, geleneksel ve sosyal medyada yer alan ekonomik boykot çağrılarına ilişkin olarak 'Nefret ve Ayrımcılık' ile 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik' suçlarından resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
, kamuoyunda "
boykot
" çağrıları olarak bilinen ayrıştırıcı söylemler ve bu söylemleri yayan kişilere yönelik '
Nefret ve Ayrımcılık
' ile '
Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik
' suçlarından resen soruşturma başlattığını açıkladı.

Özel'den ekonomiyi hedef alan korsan çağrı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel
,
Ekrem İmamoğlu
'nun
yolsuzluktan tutuklanmasının ardından
korsan boykot
hareketi başlattı.
Hedefine medya ve iş dünyasını alan Özel, bununla da yetinmeyerek son olarak 2 Nisan'da (yarın) '
alışveriş yapmama
' çağrısında bulundu.
Esnafından işçisine ekonominin tüm çarklarına zarar verme amacı taşıyan bu korsan çağrıya ilişkin
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
harekete geçti.

Soruşturma başlatıldı

Başsavcılık tarafından, bir süredir geleneksel ve sosyal medya yayın organlarında halkın bir kesiminin ekonomik etkinlikte bulunmasını engellemeye yönelik, kamuoyunda boykot çağrıları olarak bilinen, ayrıştırıcı söylemler ve bu söylemleri yayan kişilere yönelik 'Nefret ve Ayrımcılık' ve 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik' suçlarından re'sen soruşturma başlatıldığı duyuruldu.



#Soruşturma
#Boykot
#Başsavcılık

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