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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e 'korsan boykot' tepkisi: Türkiye'yi tehdit ediyor

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e 'korsan boykot' tepkisi: Türkiye'yi tehdit ediyor

20:051/04/2025, Salı
G: 1/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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AK Parti Sözcüsü Çelik, CHP lideri Özel'in boykot çağrılarının yine kendisine zarar vereceğini söyledi.
AK Parti Sözcüsü Çelik, CHP lideri Özel'in boykot çağrılarının yine kendisine zarar vereceğini söyledi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP lideri Özgür Özel'in korsan boykot çağrılarına tepki göstererek, "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’in geldiği nokta bir siyasi muhalefet değil, Türkiye’yi topyekun tehdit etmektir. Bütün siyasi söylemi siyasi fanatizm, tehdit, milli firmaları hedef almak, vatandaşlarımızı “fişlemek” ve sosyal bölücülükten ibarettir." dedi. Özel'in yürüttüğü faaliyetlerin Türkiye'nin kazanımlarına zarar verme amacı taşıdığını ve kendisine zarar vereceğini belirten Çelik, "Vatandaşlarımız bu sahte siyaseti ve saldırgan siyasetçileri boykot edecektir." ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu
'nun yolsuzluktan tutuklanmasının ardından
CHP Genel Başkanı Özgür Özel
, korsan boykot hareketi başlattı.

Hedefine medya ve iş dünyasını alan Özel, bununla da yetinmeyerek son olarak da 2 Nisan'da (yarın) 'alışveriş yapmama' çağrısında bulundu.

Özel'in ekonomiye kökten zarar verme amacı taşıyan bu korsan çağrısına
AK Parti
'den sert tepki geldi.

"Özgür Özel, Türkiye'yi tehdit ediyor"

Resmi X hesabından paylaşımda bulunan Çelik, "
CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’in geldiği nokta bir siyasi muhalefet değil, Türkiye’yi topyekun tehdit etmektir.
" dedi.

Özel'in toplumsal hayatı bölmeye uğraşmak dışında bir muhalefet yeteneği olmadığının net şekilde görüldüğünü ifade eden Çelik, "Bütün siyasi söylemi siyasi fanatizm, tehdit, milli firmaları hedef almak, vatandaşlarımızı “fişlemek” ve sosyal bölücülükten ibarettir." dedi.

Özel'in Türkiye'nin ekonomik kazanımlarına zarar vermek için yürüttüğünü belirttiği bu hareketin kendisine zarar vereceğini kaydeden Çelik paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’in geldiği nokta bir siyasi muhalefet değil, Türkiye’yi topyekun tehdit etmektir.

Özgür Özel, CHP’nin tüm dinamiklerini esir alarak, kurultayda kendi genel başkanlığını korumak için toplumsal ve ekonomik hayatı hedef almaktadır. Özgür Özel’in yeteneksiz siyasi performansı, siyasi tarihimizdeki en büyük “siyasi fanatizm” ve “sosyal bölücülük” olarak kayda geçmiştir.

Özgür Özel’in toplumsal hayatı bölmeye uğraşmak dışında bir muhalefet yeteneği olmadığı net şekilde görülmüştür. CHP’yi, bırakın sanal iktidar hayallerini, muhalefet yapma yeteneğinden bile yoksun bir hale düşürmüştür. Bütün siyasi söylemi siyasi fanatizm, tehdit, milli firmaları hedef almak, vatandaşlarımızı “fişlemek” ve sosyal bölücülükten ibarettir.

Özgür Özel’in Türkiye’nin kazanımlarına zarar vermek için yürüttüğü faaliyet sadece kendisine zarar verecektir. Vatandaşlarımız bu sahte siyaseti ve saldırgan siyasetçileri boykot edecektir."




#Ömer Çelik
#Özgür Özel
#Boykot

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