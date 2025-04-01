AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e 'korsan boykot' tepkisi: Türkiye'yi tehdit ediyor

Ekrem İmamoğlu 'nun yolsuzluktan tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel , korsan boykot hareketi başlattı.

Hedefine medya ve iş dünyasını alan Özel, bununla da yetinmeyerek son olarak da 2 Nisan'da (yarın) 'alışveriş yapmama' çağrısında bulundu.

Özel'in ekonomiye kökten zarar verme amacı taşıyan bu korsan çağrısına AK Parti 'den sert tepki geldi.

"Özgür Özel, Türkiye'yi tehdit ediyor"

Resmi X hesabından paylaşımda bulunan Çelik, " CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’in geldiği nokta bir siyasi muhalefet değil, Türkiye’yi topyekun tehdit etmektir. " dedi.

Özel'in toplumsal hayatı bölmeye uğraşmak dışında bir muhalefet yeteneği olmadığının net şekilde görüldüğünü ifade eden Çelik, "Bütün siyasi söylemi siyasi fanatizm, tehdit, milli firmaları hedef almak, vatandaşlarımızı “fişlemek” ve sosyal bölücülükten ibarettir." dedi.

Özel'in Türkiye'nin ekonomik kazanımlarına zarar vermek için yürüttüğünü belirttiği bu hareketin kendisine zarar vereceğini kaydeden Çelik paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’in geldiği nokta bir siyasi muhalefet değil, Türkiye’yi topyekun tehdit etmektir.

Özgür Özel, CHP’nin tüm dinamiklerini esir alarak, kurultayda kendi genel başkanlığını korumak için toplumsal ve ekonomik hayatı hedef almaktadır. Özgür Özel’in yeteneksiz siyasi performansı, siyasi tarihimizdeki en büyük “siyasi fanatizm” ve “sosyal bölücülük” olarak kayda geçmiştir.

Özgür Özel’in toplumsal hayatı bölmeye uğraşmak dışında bir muhalefet yeteneği olmadığı net şekilde görülmüştür. CHP’yi, bırakın sanal iktidar hayallerini, muhalefet yapma yeteneğinden bile yoksun bir hale düşürmüştür. Bütün siyasi söylemi siyasi fanatizm, tehdit, milli firmaları hedef almak, vatandaşlarımızı “fişlemek” ve sosyal bölücülükten ibarettir.

Özgür Özel’in Türkiye’nin kazanımlarına zarar vermek için yürüttüğü faaliyet sadece kendisine zarar verecektir. Vatandaşlarımız bu sahte siyaseti ve saldırgan siyasetçileri boykot edecektir."





CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel’in geldiği nokta bir siyasi muhalefet değil, Türkiye’yi topyekun tehdit etmektir.



Özgür Özel, CHP’nin tüm dinamiklerini esir alarak, kurultayda kendi genel başkanlığını korumak için toplumsal ve ekonomik hayatı hedef almaktadır. Özgür Özel’in… — Ömer Çelik (@omerrcelik) April 1, 2025







