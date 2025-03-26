Okulda boykot zorbalığı: Derse giren öğrenciye baskı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik terör ve yolsuzluk soruşturmalarını bahane ederek sokak çağrısı yapanlar, üniversite öğrencilerini terörize ediyor. Başta CHP ve TİP olmak üzere bazı partilerin desteklediği eylemlerde pek çok üniversite öğrencisi sokağa çıktı. Eylemlere katılan öğrenciler bu süreçte dersleri boykot etmeye başladı. Telegram ve WhatsApp grupları üzerinden örgütlenen gençler, “Demokratik bir süreçte değiliz, protestoların da demokratik olması beklenemez” mesajlarıyla arkadaşlarını da sokağa çağırıyor. Provokatör öğrenciler, derse giren arkadaşlarına da baskı yaparak derslere girmemelerini söylüyor.





AKADEMİSYENLER DE AYNI!

Bunun yanı sıra akademisyenlere mesaj atarak eylemde olduklarını, bu nedenle derse girmediklerini söyleyen öğrenciler akademisyenlerden derslere ara vermelerini ve sınavların ertelenmesini istiyor. Akademisyenler de öğrencileri kolaylık sağlayarak eylemleri örgütlemeye destek oluyor. Bazı akademisyenler, derse gelmeyen öğrencileri, yoklamada “Var” olarak gösteriyor. Hatta öğrencilerine “Aferin çocuklar, sizinle gurur duyuyorum, umarım diğer şubeler de bunu düşünür” diye mesaj atan hocalar da var.





DERSLER SÜRECEK

Bazı üniversitelerde ise derslerin devam ettiğine ve gözaltına alınanlar için disiplin işlemi başlatılacağına dair öğrencilere mesajlar gönderildi. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi de bu şekilde bir açıklama yaptı. Boğaziçi Üniversitesi’nde de durum farklı değil. Akademisyenlerinin akademik boykot kararına destek mesajının ardından Bektör Naci İnci, öğrencilere bir mail göndererek derslerin süreceğini ifade etti. İstanbul Üniversitesi’nden bir akademisyen de öğrencilerine mail göndererek aynı uyarıyı yaptı.





YOKLAMA ALAN HEDEF

Öğrenciler ise Telegram gruplarında akademisyenleri hedef alarak “Rektörlüktekiler falan hep AKP’lidir, bilerek öğrencileri bastırmaya, korkutmaya çalışıyorlar” ifadeleri kullanıldı.





Profesör için linç kampanyası

Vandallık yapan öğrenciler, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Saraç’ı hedef gösterdi. Saraç, dersini alan öğrencilere okul bilgi sistemi olan akademik bilgi sistemi üzerinden gönderdiği mesajda “Dersimiz normal şartlar altında yapılacaktır, şu anda iptal edilmesini gerektiren bir durum yoktur. Bu derse gündemdeki hukuki olaylar nedeniyle kasıtlı olarak gelmeyen öğrenciler hakkında gerekli işlemler yapılır, bu dersten devamsızlık nedeniyle kalırlar” dedi. Bu mesajı paylaşan öğrenciler, Saraç için sosyal medyada linç kampanyası başlattı.





Eğitim Sen’e soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası’nın (Eğitim, Sen) sosyal medya hesabından ülkede yaşanan toplumsal olayları kışkırtmaya yönelik kanuni grev şartları gerçekleşmeksizin çağrıda bulunulduğu gerekçesiyle harekete geçti. Başsavcılık, Eğitim- Sen merkez yürütme kurulu üyeleri ile sosyal medya hesabı kullanıcıları hakkında “suç işlemeye alenen tahrik etmek” suçundan resen soruşturma başlattı.



