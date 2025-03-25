Üniversitelilere boykot baskısı

İBB’ye yolsuzluk operasyonu bahanesiyle başlatılan provokatif eylemler, şimdi de üniversitelere taşındı. Vize haftasının hemen öncesine denk gelen süreçte üniversitelerde “boykot” çağrıları yapılmaya başlandı. Boğaziçi Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, ODTÜ ve İstanbul Üniversitesi gibi birçok köklü üniversitede boykot çağrıları sonrası amfiler büyük oranda boşaldı. Derslere girmek isteyen öğrencilerin ise “Boykota katılmayan hain ilan edilir” tarzı söylemlerle yıldırılmaya çalışıldığı öğrenildi.