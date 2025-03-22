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İBB araştırma komisyonu kuracak

İBB araştırma komisyonu kuracak

Neslihan Önder
Neslihan Önder
04:0022/03/2025, Cumartesi
G: 22/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Arşiv.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla birlikte İBB Meclisi olağanüstü toplantıya çağrıldı.

24 Mart Pazartesi günü yapılacak olan toplantıda üyeler iki konuyu tartışacak. Birinci gündemde İBB ve İştirakleri hakkında kamuoyunda paylaşılan iddiaların incelenmesi ve sonuçları hakkında ilgili kurumlar ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla araştırma komisyonu kurulması yer alıyor. Soruşturma nedeniyle hesaplarına el konulan şirketlerin personelinin mağdur olmaması ve ücretlerinin ödenmesi için bütçede gerekli düzenlemelerin yapılması planlanıyor. Meclisin hararetli tartışmalara sahne olması bekleniyor.



#İBB
#Ekrem İmamoğlu
#İbb Meclisi

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