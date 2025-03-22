İBB araştırma komisyonu kuracak

24 Mart Pazartesi günü yapılacak olan toplantıda üyeler iki konuyu tartışacak. Birinci gündemde İBB ve İştirakleri hakkında kamuoyunda paylaşılan iddiaların incelenmesi ve sonuçları hakkında ilgili kurumlar ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla araştırma komisyonu kurulması yer alıyor. Soruşturma nedeniyle hesaplarına el konulan şirketlerin personelinin mağdur olmaması ve ücretlerinin ödenmesi için bütçede gerekli düzenlemelerin yapılması planlanıyor. Meclisin hararetli tartışmalara sahne olması bekleniyor.