İBB soruşturmasında kim hangi suçtan ceza aldı? İşte sıralı tam liste

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasında Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 47 kişi mali suçlar nedeniyle cezaevine gönderilirken, 3 kişi terör suçlarından tutuklandı. Soruşturma kapsamında 41 kişi içinse adli kontrol kararı verildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasında karar geçtiğimiz gün verildi.
Kamuoyunun günlerce yakından takip ettiği davada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yolsuzluktan tutuklanırken diğer şüpheliler için de son durum netleşti.
Hakimlik, İmamoğlu'nun yanı sıra Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın da aralarında bulunduğu 50 şüphelinin tutuklanmasına hükmederken, 41 zanlı hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırdı.
Terörden tutuklanan isimler
Mahir Polat / İBB Genel Sekreter Yardımcısı
Resul Emrah Şahan / Şişli Belediye Başkanı
Mehmet Ali Çalışkan / Reform Enstitüsü Direktörü