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İBB soruşturmasında kim hangi suçtan ceza aldı? İşte sıralı tam liste

İBB soruşturmasında kim hangi suçtan ceza aldı? İşte sıralı tam liste

13:3524/03/2025, Pazartesi
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Ekrem İmamoğlu yolsuzluktan tutuklandı.
Ekrem İmamoğlu yolsuzluktan tutuklandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasında Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 47 kişi mali suçlar nedeniyle cezaevine gönderilirken, 3 kişi terör suçlarından tutuklandı. Soruşturma kapsamında 41 kişi içinse adli kontrol kararı verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasında karar geçtiğimiz gün verildi.


Kamuoyunun günlerce yakından takip ettiği davada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yolsuzluktan tutuklanırken diğer şüpheliler için de son durum netleşti.


Hakimlik, İmamoğlu'nun yanı sıra Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın da aralarında bulunduğu 50 şüphelinin tutuklanmasına hükmederken, 41 zanlı hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırdı.


Terörden tutuklanan isimler


Mahir Polat / İBB Genel Sekreter Yardımcısı


Resul Emrah Şahan / Şişli Belediye Başkanı


Mehmet Ali Çalışkan / Reform Enstitüsü Direktörü


Adli kontrolle serbest kalanlar


Cemal Ufuk Karakaya, Bayram Taşkın, Ercan Saatçi, Ahmet Palazoğlu, Birsen Şahin, Alperen Aydın, Alihan Aydın, Canan Münüklü, Vahit Doğan, Murat Kanbur, Mehmet Erdoğan, Kaan Sümergöz, Barış Kılıç, Burak Arslan, Can Akın Çağlar, Bilal Önver, Doğan Hamit Doğruer, Ebru Yılmazer, Emin Ertek, Hüseyin Fidan, Nihat Uçan, Kadir Öztürk, Erhan Uslu, Hakan Dayıgil, Emrah Öksüz, İlknur Taşdelen, Ömür Yılmaz, Seda Kiraz, Sergen Kurt, Tolga Özgen, Semih Aslan, Onur Subaşı, İlker Durademir, Yaşar Çeri, Yusuf Yüce, Göksu Byraktaroğlu, Özge Bağdatlı, Serhat Kapki, Uğurhan Atma ve Güldem Şık.

Tutuklanma gerekçeleri


İşte isim isim kim hangi suçtan ceza aldı listesi;

Ekrem İmamoğlu:
Kişisel verileri hukuka aykırı kaydetmek (135/1), suç işlemek amacıyla örgüt kurmak (220/1), ihaleye fesat karıştırmak (235/1), rüşvet almak (252/2). Cezaevi: Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
Resul Emrah Şahan:
Silahlı terör örgütüne üye olma. Cezaevi: Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
Mehmet Ali Çalışkan:
Suçlama: Silahlı terör örgütüne üye olma. Cezaevi: Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
Mahir Polat.:
Suçlama: Silahlı terör örgütüne üye olma. Cezaevi: Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
Tuncay Yılmaz:
Suçlama: Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak (220/1), rüşvet almak (252/2). Cezaevi: Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
Fatih Keleş:
Suçlama: Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak (220/1), rüşvet almak (252/2). Cezaevi: Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
Mustafa Nihat Sütlaş:
Suçlama: Örgüte üye olma (220/2), rüşvet vermek (252/1). Cezaevi: Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
Servet Yıldırım:
Örgüte üye olma (220/2). Cezaevi: Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
Buğra Gökçe:
Örgüte üye olma (220/2), rüşvet almak (252/2). Cezaevi: Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
Ali Nuhoğlu:
Örgüte üye olma (220/2), rüşvet vermek (252/1). Cezaevi: Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
Ertan Yıldız:
Örgüt kurmak (220/1), irtikap (250/1). Cezaevi: Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
Serdal Taşkın:
Örgüte üye olma (220/2), rüşvet almak (252/2). Cezaevi: Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
Adem Soytekin:
Örgüte üye olma (220/2), rüşvet vermek (252/1). Cezaevi: Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
Gürkan Akgün:
Örgüte üye olma (220/2), rüşvet almak (252/2). Cezaevi: Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
Murat Ongun:
Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak (220/1), rüşvet almak (252/2). Cezaevi: Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
Mehmet Murat Çalık:
İrtikap (250/1), örgüte üye olma (220/2). Cezaevi: Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
Hüseyin Köksal:
Rüşvet vermek (252/1), örgüte üye olma (220/2). Cezaevi: Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
Necati Özkan:
Örgüte üye olma (220/2), rüşvet vermek (252/1). Cezaevi: Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
Elif Güven:
Örgüte üye olma (220/2), rüşvet almak (252/2). Cezaevi: Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
İpek Elif Atayman:
Rüşvet almak (252/2), örgüte üye olma (220/2). Cezaevi: Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
Gülşah Subaşı:
Rüşvet vermek (252/1), örgüte üye olma (220/2). Cezaevi: Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
Fatoş Ayık:
Rüşvet almak (252/2), örgüte üye olma (220/2). Cezaevi: Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
Fatoş Pınar Türker:
Rüşvet almak (252/2). Cezaevi: Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
Ceyda Kiryak:
Örgüte üye olma (220/2), rüşvet almak (252/2). Cezaevi: Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
Emre Serkan Bayraktar:
Örgüte üye olma (220/2), rüşvet vermek (252/1). Cezaevi: Marmara 2 No’lu L Tipi CİK
Mehmet Muhittin Palazoğlu:
Rüşvet vermek (252/1), örgüte üye olma (220/2). Cezaevi: Marmara 3 No’lu L Tipi CİK
Furkan Remzi Ceylan:
Rüşvet vermek (252/1), örgüte üye olma (220/2). Cezaevi: Marmara 3 No’lu L Tipi CİK
Süleyman Atik:
Örgüte üye olma (220/2), irtikap (250/1). Cezaevi: Marmara 3 No’lu L Tipi CİK
Hakan Karanis:
Örgüte üye olma (220/2). Cezaevi: Marmara 3 No’lu L Tipi CİK
Murat Abbas:
Örgüte üye olma (220/2), rüşvet vermek (252/1). Cezaevi: Marmara 4 No’lu L Tipi CİK
Halit Burak Atalan:
Örgüte üye olma (220/2), rüşvet almak (252/2). Cezaevi: Marmara 4 No’lu L Tipi CİK
Eyüp Subaşı:
Örgüte üye olma (220/2), rüşvet vermek (252/1). Cezaevi: Marmara 5 No’lu L Tipi CİK
Ahmet Köksal:
Örgüte üye olma (220/2), rüşvet vermek (252/1). Cezaevi: Marmara 5 No’lu L Tipi CİK
Yusuf İlbak:
Örgüte üye olma (220/2), rüşvet vermek (252/1). Cezaevi: Marmara 5 No’lu L Tipi CİK
Ali İlbak:
Örgüte üye olma (220/2), rüşvet vermek (252/1). Cezaevi: Marmara 5 No’lu L Tipi CİK
Mete Sarısaltun:
Örgüte üye olma (220/2), rüşvet vermek (252/1). Cezaevi: Marmara 6 No’lu L Tipi CİK
Kamil Timur Delibaş:
Rüşvet vermek (252/1). Cezaevi: Marmara 6 No’lu L Tipi CİK
Edip Cenk Ünalerzen:
Rüşvet vermek (252/1), örgüte üye olma (220/2). Cezaevi: Marmara 6 No’lu L Tipi CİK
Murat İlbak
: Örgüte üye olma (220/2), rüşvet vermek (252/1). Cezaevi: Marmara 6 No’lu L Tipi CİK
Umut Şenol:
Örgüte üye olma (220/2), rüşvet vermek (252/1). Cezaevi: Marmara 6 No’lu L Tipi CİK
Alper Aydın:
Örgüte üye olma (220/2), rüşvet vermek (252/1). Cezaevi: Marmara 7 No’lu L Tipi CİK
Kabil Taşcı:
Rüşvet almak (252/2), örgüte üye olma (220/2). Cezaevi: Marmara 7 No’lu L Tipi CİK
Serkan Öztürk:
Örgüte üye olma (220/2), rüşvet vermek (252/1). Cezaevi: Marmara 7 No’lu L Tipi CİK
Serdar Haydanlı:
Örgüte üye olma (220/2), rüşvet vermek (252/1). Cezaevi: Marmara 7 No’lu L Tipi CİK
Vedat Şahin:
Örgüte üye olma (220/2), rüşvet vermek (252/1). Cezaevi: Marmara 7 No’lu L Tipi CİK
Ahmet Çiçek:
Örgüte üye olma (220/2), rüşvet almak (252/2). Cezaevi: Marmara 8 No’lu L Tipi CİK
Adem Tuncay:
Örgüte üye olma (220/2), rüşvet almak (252/2). Cezaevi: Marmara 8 No’lu L Tipi CİK
Harun Cengiz Beğenme:
Örgüte üye olma (220/2), rüşvet vermek (252/1). Cezaevi: Marmara 8 No’lu L Tipi CİK
Hasan Özsoy:
Örgüte üye olma (220/2), rüşvet vermek (252/1). Cezaevi: Marmara 8 No’lu L Tipi CİK
Rauf Cem Istıranca:
Örgüte üye olma (220/2), rüşvet vermek (252/1). Cezaevi: Marmara 8 No’lu L Tipi CİK


#İBB
#Ekrem İmamoğlu
#İstanbul

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