İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yolsuzluktan tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk soruşturmasında tutuklandı, terör soruşturmasında serbest bırakıldı.

İmamoğlu, “PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek” suçundan başlatılan soruşturma kapsamında savcılığa 1 saat boyunca 10 sayfalık ifade verdi. İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında ise İmamoğlu’nun ifade işlemi yaklaşık 2,5 saat sürdü. İmamoğlu buradaki ifadesi 2 sayfa.

İKİ SUÇTAN DA TUTUKLAMA İSTENDİ

Sorguların ardından İmamoğlu, yolsuzluk soruşturması kapsamında, “kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak”, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek”, “rüşvet almak” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Terör soruşturması kapsamında ise İmamoğlu, “silahlı terör örgütüne yardım etme” suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe gönderildi.

5 AYRI SUÇLAMA

Hakimlikteki sorguların ardından İmamoğlu, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanırken terör soruşturması kapsamında serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, yürütülen soruşturmalar kapsamında nöbetçi sulh ceza hakimliğince mali nitelikli soruşturma kapsamında şüpheli İmamoğlu’nun “suç örgütü kurmak ve yönetmek”, “rüşvet almak”, “irtikap”, “hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlarından tutuklandığı kaydedildi.

TERÖRDEN SERBEST KALDI

Açıklamada, “Ekrem İmamoğlu hakkında üzerine atılı ‘silahlı terör örgütüne yardım etme’ suçundan kuvvetli suç şüphesi bulunmakla birlikte mali nitelikli suçlardan zaten tutuklanmasına karar verildiğinden bu aşamada gerek görülmemekle talebin reddine karar verilmiştir” ifadeleri kullandı.

SİLİVRİ CEZAEVİ’NDE

Tutuklama kararının ardından İmamoğlu dün, Silivri’deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu’na getirildi. Cezaevi önünde geniş güvenlik önlemleri alınırken, bölgede hareketlilik yaşandı.

SAVCILIK İTİRAZ EDECEK

Ancak başsavcılığın, yolsuzluktan tutuklanan İmamoğlu’nun, “silahlı terör örgütüne yardım” suçundan tutuklanması talebinin reddine karar verilmesine itiraz edileceği bilgisine ulaşıldı. “Yolsuzluk” soruşturması kapsamında bir kısım suçlardan tutuklanan İmamoğlu’nun bir kısım suçlardan serbest bırakılmasına da itiraz edeceği öğrenildi.

VALİLİK BİLGİLENDİRİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik “yolsuzluk” ve “terör” soruşturması kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın sulh ceza hakimliğince tutuklanmasına ilişkin İstanbul Valiliğine bilgilendirme yazısı gönderdi.







