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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından Ekrem İmamoğlu açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından Ekrem İmamoğlu açıklaması

13:0823/03/2025, Pazar
G: 23/03/2025, Pazar
AA
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından İBB'deki yolsuzluk ve terör soruşturmalarına ilişkin açıklama
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından İBB'deki yolsuzluk ve terör soruşturmalarına ilişkin açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandığı, "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan tutuklanması talebinin reddine karar verildiği belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, yürütülen soruşturmalar kapsamında nöbetçi sulh ceza hakimliğince mali nitelikli soruşturma kapsamında şüpheli
Ekrem İmamoğlu'nun "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "rüşvet almak", "irtikap", "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından tutuklandığı kaydedildi.
Açıklamada,
"Ekrem İmamoğlu hakkında üzerine atılı 'silahlı terör örgütüne yardım etme' suçundan kuvvetli suç şüphesi bulunmakla birlikte mali nitelikli suçlardan zaten tutuklanmasına karar verildiğinden bu aşamada gerek görülmemekle talebin reddine karar verilmiştir."
ifadeleri kullandı.



#Ekrem İmamoğlu
#Soruşturma
#İBB
#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı

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