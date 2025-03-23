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İmamoğlu tek aday: CHP'de ipler bugün kopacak

İmamoğlu tek aday: CHP'de ipler bugün kopacak

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
07:4323/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Ekrem İmamoğlu ön seçimde tek aday.
Ekrem İmamoğlu ön seçimde tek aday.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, bugün ülke genelinde gerçekleştirilecek ön seçimle belirlenecek. Parti örgütünün denetiminde yapılacak oylamada, terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tek aday olarak yarışacak.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı bugün 81 ilde kullanılacak oylarla belli olacak.


Tek aday İmamoğlu


Örgüt denetiminde gerçekleştirilecek olan ön seçimde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tek aday olarak yarışacak.



CHP'de cumhurbaşkanı adayını belirlemek adına örgüt denetiminde gerçekleştirilecek olan ön seçimde CHP'liler bugün sandığa gidiyor. 81 ilde gerçekleştirilecek olan ön seçimde CHP'liler, il ve ilçe başkanlıkları ile partiye ait kültür merkezleri ve halk evlerinde oy kullanabilecek. Oy işlemi için 2 bin 987 sandık bölgesinde 5 bin 600 sandık kurulacak. 1 milyon 750 binden fazla parti üyesinin oy kullanabileceği seçimde her sandık başında en az 3, toplamda ise 18 binden fazla görevli sandık başında hazırda bulunacak. Sabah 08.00'de başlayacak olan oy verme işleminin saat 17.00 itibarıyla son bulması bekleniyor.


Dayanışma sandığı kurulacak


Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için kurulan 5 bin 600 sandıkta oy kullanılacak ön seçim de bir de dayanışma sandığı yer alacak. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek başına yarışacağı seçimde parti üyesi olmayan vatandaşlar da seçim bölgelerine giderek İmamoğlu'nun lehine oy kullanabilecek.




#CHP
#seçim
#cumhurbaşkanı

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